Nach Trumps Rückzieher im Zollstreit mit der EU hat der DAX am Montag die wichtige 24.000-Punkte-Marke zurückerobert. Zum Handelsende bezifferte sich das Plus auf 398 Zähler oder 1,68 Prozent. Am Dienstag startet der DAX kaum verändert, wobei die Aktien von Bayer, Nordex, Rheinmetall, Thyssenkrupp, Vossloh und den Autobauern im Fokus stehen.

