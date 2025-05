© Foto: Matthias Balk - dpa

Update: Thyssenkrupp treibt den Konzernumbau zur Finanzholding voran, doch die Aktie reagiert nach Kritik der IG Metall verhalten! Der Umbau von Thyssenkrupp nimmt konkrete Formen an - und sorgt an der Börse für Kursbewegung. Nachdem bereits am Montagmittag bei uns über tiefgreifende Restrukturierungspläne berichtet wurde, bestätigte das Unternehmen noch am selben Tag zentrale Eckpunkte der strategischen Neuausrichtung. Die IG Metall reagierte außerdem mit scharfer Kritik und warnte vor einem zukunftslosen Ausverkauf auf dem Rücken der Beschäftigten. Kern des Umbaus: Thyssenkrupp soll künftig als schlanke Finanzholding agieren. Die einzelnen Geschäftsbereiche - von Marine Systems bis …