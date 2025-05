DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Zahlungsverzug von Biofrontera Inc. und Änderung des Ausblicks

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Biofrontera AG: Zahlungsverzug von Biofrontera Inc. und Änderung des Ausblicks

Leverkusen (pta000/27.05.2025/19:40 UTC+2)

"

Leverkusen, den 27. Mai 2025 Die Biofrontera AG und ihre Tochtergesellschaften Biofrontera Pharma GmbH und die Biofrontera Bioscience GmbH (zusammen "Biofrontera Deutschland") haben mit der Biofrontera Inc. eine Vereinbarung über neue Zahlungsziele über einen Gesamtbetrag von rund zwei Millionen Euro erzielt, von denen eine Million Euro bereits fällig war und eine weitere Million Euro am 28. Mai 2025 zur Zahlung fällig geworden wäre. Nunmehr hat die Biofrontera Inc. 350.000 Euro am Dienstag, 27.Mai 2025, bezahlt und sich verpflichtet weitere rund 1,7 Millionen Euro bis spätestens 18. Juni 2025 zu bezahlen. Trotz dieser erzielten Vereinbarung erscheint es gegenwärtig unklar, ob, wann und inwieweit die Biofrontera Inc. ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber Biofrontera Deutschland nachkommen wird. Gegenstand künftiger Verhandlungen kann auch eine Änderung des bestehenden Lizenzvertrages mit der Biofrontera Inc. werden. Es ist ungewiss, ob es zu einer Verständigung über die Änderung des Lizenzvertrages kommen wird, die für Biofrontera Deutschland akzeptabel ist. Infolge dieser Unklarheit können die am 14. April 2025 mitgeteilten Erwartungen hinsichtlich EBITDA, Umsätzen und dem durchschnittlichen Wachstum für das Geschäftsjahr 2025 nicht weiter aufrechterhalten werden. Die Biofrontera Inc. hatte in ihrem Bericht zum 1. Quartal 2025 selbst ernsthafte Bedenken über eine ausreichende Finanzierung für die nächsten zwölf Monate geäußert. Biofrontera Inc. hat ferner erklärt, dass ihre künftige Überlebensfähigkeit davon abhängt, ob sie ihren Wachstumsplan umsetzen kann und weiteres Kapital aufnehmen oder andere Finanzierungen ihrer Geschäftstätigkeit sicherstellen kann. Es erscheint unsicher, ob die Biofrontera Inc. erfolgreich weiteres Kapital aufnehmen kann oder andere Finanzierungslösungen findet. Falls Biofrontera Inc. in dieser Hinsicht erfolglos sein sollte, wird dies wahrscheinlich erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, Ergebnisse und Finanzierungsbedingungen der Biofrontera Inc. haben. Dies wiederum kann in einen Totalverlust der Ansprüche der Biofrontera Deutschland gegen die Biofrontera Inc. resultieren. Inwieweit erneut Zahlungsverzug eintreten kann und welche Auswirkungen dieser auf die Biofrontera Inc. und die Geschäftsbeziehung der Biofrontera Deutschland zur Biofrontera Inc. hat, kann gegenwärtig nicht eingeschätzt werden. Wenn Biofrontera Inc. ihren fälligen Zahlungen an Biofrontera AG und ihren Tochtergesellschaften nicht nachkommt oder wenn sie in erheblichen Zahlungsverzug kommt, kann dies erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Biofrontera AG, das Ergebnis ihrer Geschäftstätigkeit und ihre Finanzierungsbedingungen haben. In Anbetracht der aktuellen Umstände verfügt der Vorstand nicht über ausreichende Informationen, um einen aktualisierten Ausblick für das Jahr 2025 zu geben. Sobald der Vorstand der Biofrontera AG einen besseren Einblick in die finanziellen Aussichten der Biofrontera Inc. und ihre Fähigkeit, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen, hat, wird ein überarbeiteter Ausblick veröffentlicht werden, der das aktualisierte Risikoprofil und das operative Szenario widerspiegelt."

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Biofrontera AG Hemmelrather Weg 201 51377 Leverkusen Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com ISIN(s): DE000A4BGGM7 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1748367600747 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2025 13:40 ET (17:40 GMT)