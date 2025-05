Kaufempfehlung bestätigt: Analysten rechnen mit einem Kurspotenzial von mehr als 100?%

Anzeige / Werbung

Aktuell wird die Aktie an der Börse mit rund 28 Mio. Euro bewertet - ein absolutes Bewertungsparadoxon.

-Advertorial | Werbeanzeige-

Liebe Leserinnen und Leser,

eines steht fest: Sprechen Analysten eine Kaufempfehlung aus, ist es höchste Zeit für Anleger, ganz genau hinzusehen!

Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen rückt auch die Aktie der NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) verstärkt in den Fokus der Analysten.

Laut SMC-Research ist das Unternehmen mit einem dynamischen Umsatzplus von 7 Prozent im ersten Quartal fulminant auf ihren Wachstumskurs zurückgekehrt.

Die Experten von SMC-Research bekräftigten in ihrer Kaufempfehlung ihr Vertrauen in das Unternehmen durch die Beibehaltung ihrer Kaufempfehlung.

Das Besondere: Sie sehen Kurschancen von über 100 Prozent

Wäre der Blick in die Zukunft ein Kinderspiel, wären viele längst Millionäre. Doch gerade weil das nicht der Fall ist, lohnt es sich in turbulenten Zeiten mehr denn je, auf die Einschätzungen der renommiertesten Analysten weltweit zu vertrauen.

Das erste Quartal 2025 könnte sich als echter Meilenstein für die NAGA Group AG erweisen. Umsatz und Ergebnis liegen deutlich über den Erwartungen - doch der wahre Gamechanger steckt im Hintergrund: Die internationale Skalierung nimmt Fahrt auf. Wer auf der Suche nach dem nächsten Wachstumschampion ist, sollte jetzt genauer hinschauen.

Mit der Veröffentlichung ihrer Q1-Zahlen liefert die NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) nicht nur starke Kennzahlen, sondern auch ein klares Signal: Der Kurs ist gesetzt - auf Transparenz, Expansion und globales Wachstum.

Kein Wunder also, dass die Aktie seit letzter Woche kräftig zulegt!

Vorweg: Die Q1-Zahlen liefern aus Sicht der NAGA Group AG eine klare Bestätigung der Jahresprognose für 2025. Ziel bleibt es, das pro-forma-Umsatzniveau von 2023 wieder zu erreichen - und die Richtung stimmt!

Umsatzanstieg um 7 %: Von 15,3 Mio. EUR auf 16,4 Mio. EUR - getrieben durch eine gesteigerte Handelsaktivität, eine wachsende Zahl an Neukunden und eine clevere Positionierung im dynamischen Marktumfeld.

Kundenwachstum legt zu: Die Anzahl neu finanzierter Accounts stieg um 6,5 %. Besonders erfreulich: Immer mehr registrierte Nutzer werden erfolgreich zu aktiven Kunden konvertiert - ein klarer Beleg für die Effektivität der Nutzeransprache.

Investition in Wachstum: Die bewusst erhöhten Marketingausgaben schlagen sich zwar mit einer EBITDA-Marge von 6 % in einem EBITDA von 1 Mio. EUR nieder - doch der strategische Fokus liegt klar auf dem nächsten Wachstumsschritt. Ziel: Rückkehr zu zweistelligen EBITDA-Margen.

CEO Octavian Patrascu bringt es auf den Punkt:

Mit unserer Quartalsberichterstattung und unseren monatlichen Updates stärken wir unsere Kapitalmarktkommunikation und bieten der internationalen Investorengemeinschaft ein hohes Maß an Transparenz und Klarheit. Als CEO habe ich mir vorgenommen, eine wirklich neue NAGA Group zu schaffen und durch Taten zu zeigen, dass wir die Vergangenheit hinter uns lassen. Unser Ziel ist es, über die gesetzlichen Anforderungen hinauszugehen und einen echten Einblick in unsere Strategie, Denkweise und Geschäftsaktivitäten zu geben.

Ab sofort veröffentlicht NAGA sogar monatliche KPIs, um Investoren und Marktteilnehmern einen noch tieferen Einblick in die Entwicklung zu ermöglichen. Ein Signal, das Professionalität und Börsenreife unterstreicht - und für Small Caps alles andere als selbstverständlich ist. Diese erhöhte Transparenz dürfte sich langfristig sicherlich auszahlen.

Der FinTech-Markt befindet sich inmitten einer globalen Transformation. Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und der wachsende Bedarf nach schnellen, benutzerfreundlichen Finanzlösungen treiben eine Branche voran, die klassische Banken längst herausfordert. Von digitalen Zahlungen über automatisiertes Investieren bis hin zu Social Trading - moderne FinTechs gestalten das Finanzwesen von morgen schon heute.

Doch in diesem dynamischen, oft unübersichtlichen Markt trennt sich schnell die Spreu vom Weizen. Es zählen Innovation, Skalierbarkeit und ein klarer Fokus auf Nutzerbedürfnisse.

Genau hier positioniert sich die NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) als Vorreiter: Mit ihrer einzigartigen Kombination aus Social Trading, Multi-Asset-Investing und nahtloser Nutzererfahrung hat sich NAGA als technologiegetriebene Plattform etabliert, die nicht nur mit dem Markt wächst - sondern ihn mitgestaltet.

Geben Sie uns 5 Minuten - und erfahren Sie, warum Analysten in dieser Aktie das Potenzial für eine Kursvervielfachung sehen!

In der letzten Woche gab das Unternehmen bekannt das man den Plattformausbau beschleunigt und so die Kundenbindung stärkt.

NAGA Earn bringt passives Einkommen auf das nächste Level

Im Zuge der konsequenten Weiterentwicklung ihrer Plattform hat NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) die innovative Funktion "NAGA Earn" eingeführt - eine attraktive Möglichkeit für Kunden, tägliche Zinsen auf nicht investiertes Guthaben in Euro-Konten zu erhalten.

Die Zinsen werden täglich berechnet und an Handelstagen automatisch gutgeschrieben - einfach, transparent und ohne versteckte Bedingungen. Dabei werden die Einlagen über qualifizierte Geldmarktfonds (QMMF) verwaltet, was höchste Sicherheits- und Regulierungsstandards garantiert.

Kunden können NAGA Earn jederzeit direkt im Dashboard aktivieren oder deaktivieren und ihre Zinserträge in Echtzeit verfolgen.

So bleibt kein Euro ungenutzt - und das Kapital arbeitet auch dann, wenn die Kunden gerade nicht handeln.

Durch umfassende Plattform-Optimierungen und strategische Marketinginitiativen stärkt das Unternehmen nicht nur die Kundenbindung, sondern erschließt zugleich neue Umsatzpotenziale und beschleunigt das internationale Wachstum:

Launch von NAGA Earn: Kunden profitieren ab sofort von täglichen Zinsen auf nicht investierte Euro-Guthaben - einfach aktivieren und passives Einkommen generieren.

Relaunch der Benutzeroberfläche: Die neue Web- und Mobile-Plattform überzeugt durch modernes Design, verbesserte Nutzerführung und deutlich optimierte Performance.

Massiver Ausbau des Investmentuniversums: Zugriff auf über 3.000 echte Aktien und ETFs - für langfristige Investments und breite Portfoliodiversifikation.

Globaler Marktzugang erweitert: Direkter Handel an regionalen Börsen in der MENA-Region und Osteuropa - neue Chancen in wachstumsstarken Märkten.

Starke Tools für smarte Entscheidungen: Integration professioneller Analyse- und Bewertungsfunktionen von TipRanks - für fundiertere Investmententscheidungen in Echtzeit.

Der Fokus liegt dabei klar auf Skalierbarkeit, Nutzerzentrierung und globaler Markenstärkung - mit dem Ziel, NAGA als führende Plattform im digitalen Trading- und Investmentmarkt zu etablieren.

Übernahme von trade.com - NAGA setzt neue Maßstäbe im internationalen Börsenzugang

Durch die Übernahme von trade.com baut die NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7) ihre internationale Präsenz weiter aus:

Wie das Unternehmen bekannt gab hat man über ihre Tochtergesellschaft Key Way Group Ltd. einen Kaufvertrag zur vollständigen Übernahme von Trade Capital UK Ltd. abgeschlossen - einem von der Financial Conduct Authority (FCA) regulierten Finanzdienstleister mit Sitz in Großbritannien.

Quelle: trade.com

Mit dieser strategischen Akquisition kehrt die NAGA Group AG in den britischen Markt zurück - einen der bedeutendsten Finanzplätze Europas - und stärkt ihre Position als global agierendes FinTech mit regulatorisch breit aufgestellter Infrastruktur.

Durch die Markteinführung ihres einzigartigen Produktportfolios in Kooperation mit trade.com rechnet die NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) mit einer deutlichen Geschäftsausweitung im Vereinigten Königreich.

Die Kombination aus innovativen Trading-Lösungen und starker lokaler Partnerschaft schafft ideale Voraussetzungen, um neue Kundensegmente zu erschließen und das Wachstum im britischen Markt nachhaltig zu beschleunigen.

Die NAGA Group hat bereits in der Vergangenheit mit strategischen internationalen Übernahmen für Aufmerksamkeit gesorgt.

Zu Beginn des Jahres 2024 fusionierte die NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) mit der international erfolgreichen Key Way Group, Betreiberin der vielfach ausgezeichneten Trading-App CAPEX.com.

Ein strategischer Quantensprung, der NAGA in eine neue Liga katapultierte.

Früher lag der Fokus stark auf Deutschland und Europa - rund 95 % des Umsatzes wurden dort erzielt. Heute ist NAGA in über 100 Ländern aktiv und agiert als globale Trading- und Investment-Plattform.

Als erster internationaler Broker mit direktem Zugang zur Bukarester Börse erschloss NAGA einen bislang schwer erreichbaren Markt - und bietet privaten Anlegern exklusive Handelsmöglichkeiten in einer dynamisch wachsenden Region.

Unter der Führung von CEO Octavian Pátrascu - vormals bei CAPEX.com - richtet das Management der NAGA Group auch den Blick auf die nächste vielversprechende Wachstumsregion: Südostasien.

Mit Ländern wie Singapur, Thailand, Vietnam, Indonesien und den Philippinen zählt die Region zu den dynamischsten Märkten weltweit.

700 Millionen Menschen, eine junge, digitalaffine Bevölkerung und eine stark zunehmende Investitionsbereitschaft - das bietet enormes Potenzial. Zum Vergleich: Die gesamte EU vereint rund 450 Millionen Einwohner.

NAGA positioniert sich frühzeitig, um von diesem Wachstum langfristig zu profitieren.

"Everyone has a plan until they get hit" - NAGA hat nicht nur einen Plan, sondern auch den Punch.

Mit Boxlegende Mike Tyson als offiziellem Markenbotschafter setzt die NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) ein kraftvolles Zeichen: Für Mut, Disziplin und die Entschlossenheit, Grenzen zu überschreiten - Werte, die im Spitzensport genauso zählen wie im modernen Trading.

Tyson ist mehr als ein weltbekannter Champion - er ist eine globale Ikone für Durchsetzungskraft und mentale Stärke. Genau diese Energie bringt er nun in die Welt der Finanzen.

Doch das ist noch nicht alles - die NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) hat sich einen weiteren echten Schwergewichts-Markenbotschafter gesichert.

Schwarz-Gelb trifft FinTech - NAGA offizieller Partner von Borussia Dortmund

Mit der Partnerschaft zwischen der NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) und dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund schließt sich eines der dynamischsten FinTechs Europas mit einem der bekanntesten Fußballklubs der Welt zusammen.

Dank der Kooperation erhält NAGA exklusive Rechte zur Nutzung des BVB-Partnerlogos in mehreren internationalen Märkten - ein starker Hebel für globale Markenbekanntheit. Zusätzlich dürfen die Spieler des BVB in offiziellen Marketingkampagnen von NAGA eingesetzt werden - ein emotionaler Boost für die Markenkommunikation.

Und auch im Stadion ist NAGA präsent: Bei Heimspielen im legendären Signal Iduna Park wird die Marke auf den LED-Banden Millionen Fans erreichen - live im Stadion und weltweit auf den Bildschirmen.

NAGA goes Telegram - Trading direkt im Messenger

Im September des vergangenen Jahres hat die NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) ein echtes Branchen-Highlight präsentiert: die weltweit erste Trading-App, die nahtlos in den Messenger-Dienst Telegram integriert ist.

Mit über 950 Millionen aktiven Nutzern weltweit eröffnet Telegram eine völlig neue Dimension der Reichweite - und NAGA nutzt dieses Potenzial als First Mover. Die direkte Integration macht Trading so einfach und zugänglich, wie nie zuvor - genau dort, wo die Zielgruppe bereits aktiv ist.

Fast eine Milliarde Nutzer - und ein gigantisches Neukundenpotenzial auf einen Klick.

Diese Innovation stellt nicht nur einen technologischen Meilenstein dar, sondern ist auch ein strategischer Hebel zur massiven Skalierung der Nutzerbasis.

Wir bringen Trading dorthin, wo die Menschen kommunizieren - einfach, schnell, global.

- Octavian Patrascu, CEO der NAGA Group

Warum die Aktie jetzt besonders spannend ist

Trotz dieser dynamischen Entwicklung und globalen Expansionsstrategie wird die Aktie der NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) aktuell noch deutlich unter ihrem Potenzial gehandelt.

Mit innovativen Produkten, internationaler Präsenz und starken Markenbotschaftern an Bord ist NAGA strategisch bestens aufgestellt, um in den kommenden Monaten deutlich an Marktbedeutung - und Kurswert - zu gewinnen.

So eine Story schreit eigentlich nach einer Milliardenbewertung - doch der Markt schläft noch!

Angesichts der dynamischen Entwicklung, der erfolgreichen Fusion und der globalen Expansionsstrategie könnte man meinen, die NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) sei längst mit mehreren Hundert Millionen Euro - wenn nicht sogar im Milliardenbereich - bewertet.

Genau solche Bewertungen sehen wir bei vergleichbaren US-FinTechs. Doch die Realität sieht anders aus - noch.

Aktuell wird die Aktie von NAGA an der deutschen Börse mit rund 27 Mio. Euro bewertet - ein absolutes Bewertungsparadoxon.

Und dass, obwohl NAGA nicht nur profitabel wächst, sondern mit gleich zwei transformativen Meilensteinen - der Fusion mit der Key Way Group und dem Launch der weltweit ersten Telegram-Trading-App - seine Marktstellung massiv gestärkt hat.

Eine Gelegenheit, wie sie selbst erfahrenen Anlegern selten begegnet.

Zum Vergleich: Ähnliche US-FinTechs werden teils mit dem 10-fachen ihres Umsatzes bewertet.

Analysten sehen erhebliches Aufholpotenzial - mit Kurszielen zwischen 1,20 € und 1,70 €, was einem möglichen Upside von bis zu 161 % entspricht.

Und der nächste Wachstumsschub ist bereits in Bewegung:

Dank hochkarätiger Marketingpartnerschaften (u.a. mit Mike Tyson und Borussia Dortmund) sowie der Expansion in boomende Märkte wie Südostasien, Großbritannien und Lateinamerika, wird die Nutzerbasis deutlich wachsen - und mit ihr der Umsatz.

Der Kurs? Der wird folgen - da sind sich Marktbeobachter einig.

Wenn Sie vom FinTech-Boom der nächsten Generation profitieren wollen, führt an der NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) kaum ein Weg vorbei.

Jetzt ist der Moment, sich zu positionieren - bevor es der Markt tut.

Weitere Informationen zu der NAGA Group erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens

Informieren Sie sich auch direkt über die die Investor Relations Seite des Unternehmens:

Mit spekulativen Grüßen Ihre Hotstock Investor-Redaktion

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER AN PERSONEN AUS DEN USA

Dieser Werbeartikel wurde am 22. Mai 2025 von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. erstellt und am 28. Mai 2025 abgeändert. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt. Es handelt sich um eine bezahlte Werbung, bitte beachten Sie die Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland). Die Bezahlung erfolgt ausschließlich vom werbenden Unternehmen und nicht von Seiten Dritter.

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/hotstock-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen The Naga Group AG wurden Verfasser, Vermittler und Herausgeber entgeltlich vom Unternehmen The Naga Group entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Allgemeiner Haftungsausschluss

Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzuteilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, sodass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt:

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] hotstock-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: DE000A161NR7,US7707001027,VGG320891077