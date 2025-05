Am Montagmorgen waren es noch Gerüchte, welche wenig später durch ThyssenKrupp aber bestätigt wurden. Der Industriekonzern steht wohl vor einem weitreichenden Umbau, in dessen Rahmen die Transformation zu einer Holding stattfinden soll. Die vielen Sparten sollen in Zukunft als eigenständige Tochter agieren, so wie es bereits bei ThyssenKrupp Nucera der Fall ist.

