HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GFT Technologies von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die frühen Initiativen, die eigenen Mitarbeiter mit KI-Skills zu trainieren, dürften sich als erheblicher Vorteil für den Softwareanbieter erweisen, schrieb Wolfgang Specht in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Denn die entsprechende Nachfrage steige weiter. Dazu komme das im April angelaufene Aktienrückkaufprogramm zum richtigen Zeitpunkt, und die Aktie werde mit einem erheblichen Branchenabschlag bewertet./rob/gl/ag



ISIN: DE0005800601

