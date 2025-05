NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer hauseigenen Investorenveranstaltung zum chinesischen Markt mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Overweight" belassen. Angesichts des rückläufigen Absatzes in China und eines extrem wettbewerbsintensiven Umfelds habe der Chef von Mercedes-Benz China, Oliver Thoene, einen umfassenden Plan zur Lokalisierung zusätzlicher Produktion sowie zum Schutz der Preissetzungsmacht des Unternehmens in China vorgestellt, schrieb Jose Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2025 / 19:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2025 / 00:15 / BST



