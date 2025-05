DJ Unicredit will Anteil an griechischer Bank Alpha verdoppeln

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Unicredit will bei der griechischen Bank Alpha aufstocken. Wie das italienische Kreditinstitut mitteilte, will es die Beteiligung auf knapp 20 Prozent in etwa verdoppeln. Unicredit hat sich mit einem Abschlag auf den jüngsten Aktienkurs Zugriff auf 9,7 Prozent der Aktien über Finanzinstrumente und Vereinbarungen mit Investmentbanken gesichert. Einen Preis nannten die Italiener, die derzeit 9,6 Prozent an Alpha Services halten, nicht.

Durch den Deal erwartet Unicredit einen zusätzlichen Nettogewinn von rund 180 Millionen Euro im Jahr, der im Rahmen der Ausschüttungspolitik an die Aktionäre weitergegeben werden soll.

Die Transaktion soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Unicredit benötigt noch die Zustimmung der zuständigen Behörden.

