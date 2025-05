Die Vereinbarung - ein "Multi-Asset Capacity Toll"- bezieht sich auf mehrere Batteriespeicher mit insgesamt 50 Megawatt Leistung, die sich in der Regelzone von 50 Hertz befinden. RWE zahlt ab 2026 für fünf Jahre für die Vermarktung der Speicher eine Festvergütung an Terralayr. RWE und Terralayr haben einen sogenannten Tolling-Vertrag zur Vermarktung von Speichern mit 50 Megawatt Leistung und 100 Megawattstunden Kapazität geschlossen. Ab 2026 werde der Energiekonzern die Marktoptimierung der Batteriespeicher für fünf Jahre übernehmen und diese in den Energiehandel integrieren, teilten die Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...