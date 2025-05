Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 22

…aber nur noch mit 15 % ihrer Produktion. Der Rest findet außerhalb Deutschlands sowohl für die Komponenten wie für die Endmontage statt. BMW ist damit in seiner Struktur in der besten Ausgangslage, die zwei Alternativen im Antrieb bestmöglich zu nutzen oder auszutauschen. Darin liegt die Gewinntendenz. Der Umbau läuft, kostet Geld und die Gewinnschätzung für 2026 steigt erstmals auf 11,80 € je Aktie nach 10,90 € in diesem Jahr und damit auf ein KGV von 6,7.MERCEDES-BENZ kalkuliert mit 7,75 € je Aktie nach 6,60 € in diesem Jahr und einem KGV von dann 7,9. Ob VW diesen Gewinndreh erreichen kann, ist noch offen, aber es gibt eine Schätzzahl in Wolfsburg, die sogar noch weiter geht: 23,60 € je Aktie Gewinn im kommenden Jahr und damit erreicht VW das weltweit niedrigste KGV von 4,14.