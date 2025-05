Mary Kay Inc., die sich weltweit für die Ausbildung junger Frauen einsetzt und junge Menschen dazu ermutigt, ihre MINT-Träume zu verwirklichen, kehrte zum zweiten Mal als Special Awards Organization auf die Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) in Columbus, Ohio/USA zurück. Zehn Zuschüsse im Wert von insgesamt fast 10.000 USD wurden an Schülerinnen und Schüler mit hervorragenden Leistungen in innovativen Projekten vergeben. Die Themen umfassten die Erforschung von Arzneimitteln gegen Krebsarten, von denen Frauen betroffen sind, bis hin zu innovativen nachhaltigen Verpackungen und dem Schutz der wertvollsten Ressourcen unserer Erde.

Kristin Dasaro, Director, Package Engineering and Sustainability at Mary Kay, greets Brazilian cancer researcher, Carolina de Araujo Pereira da Silva, who received back-to-back awards from Mary Kay for innovative findings in the malignancy of tumors. (Photo Credit: Mary Kay Inc.)

Jedes Jahr kommen auf dieser Veranstaltung nahezu 2.000 TeilnehmerInnen aus mehr als 60 Ländern zusammen, und hier werden Awards und Stipendien im Wert von über 9 Millionen USD sowie Einladungen zu Firmen- und Hochschulveranstaltungen mit Führungskräften aus der ganzen Welt zum MINT-Themenkreis vergeben.

Die ISEF, ein Programm von Society for Science, feierte ihr 75-jähriges Bestehen und veranstaltet den weltweit größten, global verfügbaren MINT-Wettbewerb für SchülerInnen im Oberschulalter. Über ein globales Netzwerk lokaler, regionaler und landesweiter Naturwissenschaftsmessen werden Millionen von SchülerInnen dazu ermutigt, ihrer Leidenschaft für naturwissenschaftliche Forschung nachzugehen. In jedem Frühjahr wird eine Gruppe dieser SchülerInnen als Finalisten ausgewählt und erhält die Gelegenheit, an dem Wettbewerb für Awards und Stipendien im Wert von ca. 9 Millionen USD auf der jährlichen Regeneron ISEF teilzunehmen.

"Der Erfindungsreichtum, die Leidenschaft und Innovationskraft, die diese jungen MINT-Begeisterten an den Tag legen, sind ganz erstaunlich", erklärte Carrissa Dowdy, Manager of Product Formulation bei Mary Kay. "Ihre Arbeit könnte potenziell ganze Branchen transformieren, Nachhaltigkeitsfortschritte vorantreiben und bedeutende Durchbrüche in Bereichen wie etwa Krebsforschung, Materialwissenschaft und Umwelttechnik beschleunigen. Mary Kay steht ihnen mit Stolz zur Seite, während sie die Zukunft der MINT-Fächer gestalten."

MINT-PREISTRÄGER*INNEN: 1. Pragathi Kasani-Akula (GA, USA) Multi-Color Magneto-Fluorescent Nanoarchitectures for the Targeted Identification of Exosomes of Triple Negative Breast Cancer 2. Grace Liu (NY, USA) Evaluating Gender Disparities Due to Decision-Making Under Uncertainty in Entrepreneurship: A Panel Data Analysis 3. Alina Albeik (VA, USA) Implications of Resveratrol on Memory Retention in Dugesia tigrina 4. Kaili Tseng und Leila Gheysar (CA, USA) Bombyx mori Antimicrobial Peptides: A Novel and Sustainable Catalyst for Cancer Cell Growth Inhibition and Death 5. Elisabeth Fischermann und Tom Kressbach (Bayern, Deutschland) On the Hunt for Free Radicals With a Blue Light Reaction 6. Ela Doruk Korkmaz (Istanbul, Türkei) Investigation of Potential Anti-Cancer Impacts of Coffee Bean-Derived Exosomes Through Anti-Proliferative and Apoptosis Inducing Effects on Melanoma Skin Cancer Cells via Mitogen-Activated Protein Kinase Signaling Pathway 7. Carolina de Araujo Pereira da Silva* (Rio de Janeiro, Brasilien) Salinomycin as a Molecular Trojan Horse for Targeting Mn-Induced Malignancy in Aggressive Tumors 8. Sofia Nunes (Maranhao, Brasilien) Formulation of Low-Cost Artificial Skin for Cellular Regeneration and Severe Burns Treatment 9. Margareth Ac-ac (Negros Oriental, Philippinen) SKIMP: Artificial Intelligence- Convolutional Neural Network (CNN) Portable Skin Cancer Detection Device With Skin Cancer Notifier Python-Based Program 10. Kamila Rotger-Costas und Miranda Sanz-Alvarez (Guaynabo und Caguas, Puerto Rico) EcoReishiFlex: An Innovative Sustainable Biodegradable Plastic Alternative Made From Ganoderma lucidum (Reishi Fungi) Polysaccharides

Carolina de Araujo Pereira da Silvaist eine zweimalige Zuschussempfängerin von Mary Kay Young Women in STEM für ihre herausragenden Beiträge zur Krebsforschung. Ihr Preisgeld von 2024 wurde zur Förderung ihres präsentierten Projekts "Rock the Metals! Investigating Manganese as a Trigger of Malignancy and Metal Transporters as Targets in Cancer Treatment" (Prüfung von Mangan als Auslöser von Malignität und Metalltransporter als Ziele in der Krebsbehandlung) verwendet, das ihren preisgekrönten Beitrag von 2025 aufwertete.

Mary Kay Ash, eine der ersten, die die unsichtbare Barriere durchbrach, die Frauen am beruflichen Aufstieg hindert, gründete 1963 in Texas ihr schon immer erträumtes Schönheitsunternehmen mit einem einzigen Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem weltweit tätigen Unternehmen mit Millionen von unabhängigen VertriebsmitarbeiterInnen in mehr als 40 Ländern entwickelt. Seit über 60 Jahren befähigt Mary Kay Frauen durch Bildung, Mentorat, Interessenvertretung und Innovation dazu, ihre eigene Zukunft selbst zu bestimmen. Mary Kay hat es sich zur Aufgabe gemacht, in die Wissenschaft hinter der Schönheit zu investieren und innovative Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte herzustellen. Mary Kay engagiert sich dafür, unseren Planeten für künftige Generationen zu erhalten, von Krebserkrankung oder häuslicher Gewalt betroffene Frauen zu schützen und junge Menschen dazu zu ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com. Besuchen Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn oder folgen Sie uns auf X.

