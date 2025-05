DJ Shell kauft Totalenergies' Anteil an nigerianischem Ölfeld

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Shell wird den Anteil von Totalenergies an einem Ölfeld vor der nigerianischen Küste kaufen und damit seine Beteiligung an dem Tiefseefeld Bonga erhöhen. Shell zahlt nach eigenen Angaben 510 Millionen US-Dollar für den 12,5-prozentigen Anteil und erhöht seine Beteiligung an dem Feld damit auf 67,5 Prozent von 55 Prozent. Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund, dass Shell seine integrierte Gas- und Upstream-Gesamtproduktion bis 2030 um jährlich 1 Prozent steigern will.

May 29, 2025 02:53 ET (06:53 GMT)

