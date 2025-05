Anzeige / Werbung Ihr kennt das Muster: Ihr habt bei DEFI Technologies (NASDAQ: DEFT) früh zugegriffen. Dieser Artikel wurde von Alset AI Venture veröffentlicht und genehmigt. Leser - dieser hier ist für euch. Ihr habt bei Quantum Emotion (WKN: A3CSAU) gehandelt, bevor der Markt verstanden hat, was da wirklich kommt.

Jetzt steht Alset AI Ventures (WKN: A40M0J | Symbol: 1R6) im Rampenlicht - und mit der neuesten Partnerschaft vom 28. Mai 2025 hat das Unternehmen eine Tür aufgestoßen, die genau wie bei CoreWeave aussehen könnte… nur diesmal seid ihr von Anfang an dabei. Was die Excel-Partnerschaft bedeutet - und warum sie Alset transformiert Am 28. Mai 2025 meldete Alset offiziell eine strategische Partnerschaft mit Excel Computility, einem erfahrenen Anbieter von AI-Hardware und Rechenzentrumsdiensten mit Sitz in Richmond, British Columbia. Und hier geht es nicht um eine bloße Absichtserklärung - sondern um einen echten Subunternehmervertrag, der die Infrastrukturplattform Lyken.AI von Alset sofort stärken wird. Konkret bedeutet das: Zugang zu GPU-Clustern der Spitzenklasse (H100, A100, A6000)

AI-optimierte NAS-Systeme für schnelle Datenverarbeitung

Beratung und Umsetzung von AI-Rechenzentren

Unterstützung bei Public und Private Cloud-Projekten

Einsatz hochperformanter Server wie Gigabyte G292-40/45 und Supermicro SYS-821GE-TNHR Excel bringt nicht nur die Hardware - sie liefert auch die Infrastrukturkompetenz.

Lyken bringt die Plattform.

Alset bringt das Wachstumspotenzial.

Das ist eine operative Partnerschaft - keine Zukunftsmusik. Lyken.AI wird zur echten Wachstumsplattform Erst wenige Tage vor dem Deal wurde Cedarcross in Lyken.AI umbenannt - ein Schritt, den der Markt zwar bemerkte, aber noch nicht vollständig verstanden hat. Lyken ist keine einfache Server-Vermietung, sondern eine komplette Plattform für AI-Deployment. Start-ups können direkt über Lyken skalieren - ohne eigene Infrastruktur.

Unternehmen erhalten Zugang zu GPU-Rechenleistung ohne Zeitverzögerung .

Alset erhält eine margenstarke, wiederkehrende Einnahmequelle. Mit der Unterstützung von Excel kann Lyken nun on-demand skalieren, ohne hunderte Millionen in eigene Rechenzentren stecken zu müssen. Das ist schnell, effizient und kapitalleicht. So hat auch CoreWeave begonnen - und schaut euch an, wo sie heute stehen CoreWeave (NASDAQ: CRWV) ist das Paradebeispiel für AI-Infrastruktur. Gegründet 2017, richteten sie sich ab 2020 voll auf GPU-Leasing für AI aus. Heute? 1,92 Milliarden US-Dollar Umsatz

Kunden wie Inflection AI, Runway und Stability

Milliardenbewertung - komplett durchinstitutionalisiert Doch schaut man zurück auf 2020, war CoreWeave dort, wo Alset heute steht: Partnerschaften zur Rechenzentrumsausweitung

GPU-Verfügbarkeit priorisiert

Frühphasen-KI-Kunden auf der Plattform

Infrastruktur trifft auf Software - und alles beginnt sich zu drehen Alset folgt exakt diesem Modell - aber mit einem Unterschied:

Alset besitzt auch Anteile an den Unternehmen, die Lyken nutzen. Nicht vergessen: Nvidia ist Alsets Joker Im April wurde Alset in die Nvidia Inception VC Alliance aufgenommen - ein Schritt, der von vielen unterschätzt wurde. Was bedeutet das? Zugang zu über 22.000 AI-Start-ups weltweit

Co-Marketing, Co-Innovation und Nvidia-Insiderzugang

Einblicke in Dealflow, neue Techs und strategische Partnerschaften

Frühzeitige Positionierung bei den nächsten AI-Marktführern Alset ist nicht nur am Tisch - sie sind im innersten Kreis.

Und mit Excel im Rücken kann jede neue Nvidia-basierte Lösung sofort über Lyken skaliert werden. Und trotzdem - die Aktie ist immer noch unter 10 Cent Hier die letzten Meilensteine im Überblick: 26. März: Beteiligung an Henon Financial (Fintech KI)

15. April: Aufnahme in Nvidia VC Alliance

23. April: Blueprint AI mit zwei Pilotpartnern + MVP

1. Mai: Silver Birch engagiert für Vertrieb

27. Mai: Cedarcross wird zu Lyken.AI

28. Mai: Partnerschaft mit Excel formalisiert Und all das… während die Aktie unter 0,10 € notiert. Alset's Flywheel ist jetzt vollständig aktiv Das Modell ist klar - und extrem skalierbar: Alset finanziert AI-Start-ups wie Blueprint und Henon Diese nutzen Lyken für Compute & Plattform-Zugang Excel liefert die Infrastruktur Silver Birch bringt Kunden & Umsatz Alset verdient an Infrastruktur & Equity Der Zyklus beginnt von vorn Das ist vertikale Integration - vom ersten Bit bis zur Bilanz. Und jetzt, mit Excel, ist die Kapazitätsgrenze eliminiert. AI-Infrastruktur ist der heißeste Markt der Dekade Laut IDC wächst der Markt für AI-Infrastruktur von 46,15 Mrd. USD (2024) auf 356,14 Mrd. USD (2032) - das entspricht einer CAGR von 29,1 %. CoreWeave, Lambda Labs und Vultr sind mittendrin - aber meist nicht börsennotiert.

Und wenn doch, sind sie längst mehrere Milliarden schwer. Alset? Öffentlich. Unterbewertet. Frühphase. Zugänglich. Letztes Wort - Ihr kennt dieses Muster Ihr habt DEFI gesehen.

Ihr habt Quantum gesehen.

Ihr habt euch früh positioniert - und ihr wurdet belohnt. Jetzt ist Alset AI an der Reihe. Die Plattform ist da

Die Partnerschaften sind aktiv

Die Pipeline füllt sich

Und die Bewertung? Lächerlich niedrig WKN: A40M0J | Symbol: 1R6 Lyken.AI ist nicht einfach eine Plattform.

Es ist der nächste Schritt Richtung Marktführerschaft. Und ihr seid dabei - genau im richtigen Moment. ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu. 1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten. Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie: Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen. Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen. Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren. Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können. Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. 2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5 % des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen. Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten. Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen. Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann. Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien. 3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR). 3.1 Erklärung zum Insiderhandel Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen. Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten). Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen. 3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an: Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen. Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien. Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben. Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko. 4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden. Wesentliche Risikohinweise Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken. Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen. Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100 % des investierten Kapitals betragen. Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein. Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren. 5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen. Vergütungsdetails Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten. Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen. Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar. Direkte Beauftragung durch Unternehmen Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben. Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden. Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind. 6. Zukunftsgerichtete Aussage Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. 7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte. Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben. Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte. Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko. 8. Gesetzliche und regulatorische Verweise Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte: BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca Schlussbemerkung Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens. Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben. Enthaltene Werte: CA74767K1030,CA2449161025,CA0211551068,US21873S1087

