ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Der Weg zur Marktzulassung für den COPD-Antikörper Itepekimab sei unklar, schrieb Jo Walton am Freitag nach durchwachsenen Studiendaten. Er kappte die Erfolgswahrscheinlichkeit in seinem Bewertungsmodell von 60 auf 25 Prozent, sieht aber das Spitzenumsatzpotenzial für den Erfolgsfall aber weiter bei 2,5 Milliarden US-Dollar./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2025 / 09:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120578

© 2025 dpa-AFX-Analyser