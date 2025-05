Gelsenkirchen - Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat Miron Muslic als neuen Chef-Trainer verpflichtet.



Der 42-Jährige wechselt vom englischen Championship-Club Plymouth Argyle zu den Knappen, wie der Verein am Samstag mitteilte. Über die genauen Modalitäten vereinbarten beide Clubs Stillschweigen. Auf Schalke erhält der Österreicher einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.



"Miron hat uns mit seiner Fach- und Vermittlungskompetenz überzeugt", sagte Frank Baumann, ab dem 1. Juni Vorstand Sport bei den Königsblauen. "Er ist in der Lage, Gruppen zu begeistern und hat auf sowie neben dem Platz eine klar erkennbare Handschrift. Seine Führungsqualität und Resilienz waren dabei wichtige Themen in den Gesprächen", so Baumann.



Muslic führte Cercle Brügge in der Saison 2022/2023 nach der Übernahme als Chef-Trainer vom vorletzten Platz noch auf Rang acht und damit in die Qualifikationsrunde der belgischen Liga zur Conference League. In der folgenden Spielzeit beendete er die reguläre Saison mit Cercle auf dem fünften Tabellenplatz. In der anschließenden Meisterrunde belegte der Club den vierten Rang und schaffte den Einzug in die Qualifikation der Europa League. Cercle Brügge erreichte schließlich die Gruppenphase der Conference League. In der anschließenden Ligasaison lief es dann nicht mehr so erfolgreich, worauf der Ex-Profi gehen musste.



Im Januar 2025 verpflichtete der englische Championship-Club Plymouth Argyle dann Muslic als neuen Chef-Trainer. Dort folgte er auf Wayne Rooney, der auf dem letzten Platz mit nur 20 Punkten aus 25 Spielen freigestellt worden war. Muslic übernahm bis Saisonende und blieb in zwölf von 21 ausstehenden Begegnungen unbesiegt. Am Ende fehlten dem Club aus dem Südwesten Englands trotzdem drei Punkte zum Klassenerhalt. In der 4. Runde des FA-Cups schaltete Miron Muslic mit Plymouth Argyle Anfang Februar 2025 sensationell den späteren Meister FC Liverpool aus.



Muslic folgt beim Ruhrclub auf Kees van Wonderen, der nach dem schlechtesten Abschneiden der 121-jährigen Vereinsgeschichte entlassen worden war. Es ist bereits der 15. Trainerwechsel auf Schalke in den vergangenen sechs Jahren.





