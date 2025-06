München (ots) -Frohe Mainachten. Die ProSiebenSat.1-Entertainment-Welt blüht im Mai 2025 auf - dank Fußball, Shows, Reality-TV und starker Serien-Performance.Der Superstreamer Joyn feiert den besten Mai seiner Geschichte: Um satte 21 Prozent steigt die Zahl der monatlichen Nutzer:innen im Vergleich zum Mai 2024, die Watchtime um sehr starke 16 Prozent. Haupttreiber sind Reality-Programme wie "Most Wanted" und "Amore unter Palmen", der "Navy CIS"-Kosmos und Serien wie "Die Landarztpraxis".SAT.1 feiert mit guten 6,0 Prozent Marktanteil in seiner Sender-Zielgruppe (Zuschauer 14-59 J.) den besten Monat des Jahres und liegt über dem Mai 2024. Die Bundesliga-Relegationsspiele, Comedy-Programme und die Access Prime stützen die gute SAT.1-Form.Dank "Joko & Klaas gegen ProSieben", dank "TV total" und dank GNTM überzeugt ProSieben regelmäßig in der Prime Time und kommt im Mai auf solide 6,9 Prozent Marktanteil in seiner Sender-Zielgruppe (Zuschauer 14-49 J.).Kabel Eins punktet im Mai unter anderem mit "Morlock Motors" und kommt auf 4,0 Prozent Marktanteil in seiner Sender-Zielgruppe (Zuschauer 14-59 J.).Henrik-Pabst, verantwortlich für alle Inhalte auf Joyn, ProSieben, Kabel Eins und SAT.1: "Der Mai bestätigt wieder einmal unsere Strategie, stark in lokale Inhalte zu investieren, die digital und linear punkten. Joyn wächst. SAT.1 glänzt. Und ProSieben und Kabel Eins überzeugen mit vielen guten Programmen in der Prime Time - und eben auf Joyn."Ausblick Juni 2025Internationaler Spitzenfußball im Juni: Joyn feiert den XXL-Fußball-Sommer und zeigt alle Spiele der U21-Europameisterschaft vom 11. bis 28. Juni live und kostenlos. Die Partien der deutschen Nationalmannschaft und das Finale sind zusätzlich in SAT.1 zu sehen. Zudem begleiten der Superstreamer, ProSieben und SAT.1 den FC Bayern München und Borussia Dortmund auf der Weltbühne des Fußballs bei der neuen FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 (ab Sonntag, 15. Juni).Liebe für immer? Am Mittwoch, 18. Juni startet auf Joyn "Hochzeit auf den zweiten Blick", das neue Spin-Off zum SAT.1-Dauerbrenner "Hochzeit auf den ersten Blick".SAT.1 feiert am Pfingstmontag, 9. Juni, den ganzen Tag FamilienFilmFest mit der Free-TV-Premiere von "Arielle, die Meerjungfrau" und freut sich auf neue Folgen seiner beliebten Vorabend-Serie "Die Spreewaldklinik" (ab Montag, 30. Juni).Wer kommt aufs Cover? Auf ProSieben steigt das große "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum"-Finale (Donnerstag, 19. Juni).Neue Prime Time: Kabel Eins zeigt ab Sonntag, 15. Juni, zum ersten Mal "Yes we camp" und "Zwischen Meer und Maloche" im Doppelpack.Basis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 31.05.2025 (vorläufig gewichtet); Joyn: internal Data (29.05.2025)Pressekontakt:Christoph KörferVice President Entertainment Content CommunicationsSeven.One Entertainment Groupphone: +49 (0) 175 1815275email: christoph.koerfer@seven.oneEva GradlCvD Communications Joynphone: +49 (0) 151 44165054email: eva.gradl@seven.oneJoynEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6046136