Alset AI: Aufbau des Rückgrats für Nordamerikas KI-Infrastruktur-Boom

Künstliche Intelligenz ist längst nicht mehr nur Software - sie ist Infrastruktur.

Dieser Artikel wurde von Alset AI Venture veröffentlicht und genehmigt.

Leser - dieser hier ist für euch.

Unternehmen, die in der Lage sind, die massive KI-Einführungswelle in Nordamerika zu unterstützen, zu skalieren und zu monetarisieren, sind keine theoretischen Konstrukte mehr. Sie sind grundlegend. Und Alset AI (WKN: A40M0J | SYM: 1R6) beginnt, sich eine zentrale Rolle in dieser Transformation zu erarbeiten.

Von der Umbenennung von Cedarcross in Lyken.AI über die Aufnahme in die NVIDIA Inception VC Alliance bis hin zur hardwaregestützten strategischen Partnerschaft mit Excel Computility hat Alset still und leise die Grundlagen für eine vertikal integrierte KI-Infrastrukturplattform gelegt - und das zu einer Bewertung, die institutionellen Investoren noch weitgehend verborgen bleibt.

Dies ist die Entwicklung einer Frühphasen-Venture-Story zu einem realen Wachstums-Infrastrukturgeschäft. Und sie geschieht schnell.

Der Infrastrukturwandel: Von Software zu skalierbarer Bereitstellung

Der Aufstieg der KI wurde von Modellbauern wie OpenAI, Anthropic, Inflection und Mistral dominiert. Doch die Wahrheit ist: All diese Unternehmen sind auf etwas weit weniger Beachtetes angewiesen - Infrastrukturverfügbarkeit.

Es gibt einen globalen Mangel an GPUs. Hochleistungs-Cloud-Computing ist monatelang ausgebucht. Selbst Top-Startups kämpfen damit, trainierte Modelle in die Produktion zu bringen.

Hier haben Unternehmen wie CoreWeave den Durchbruch geschafft. Indem sie schnelleren Zugang zu dedizierten GPUs - von H100s bis A100s - boten, entwickelte sich CoreWeave von einem Krypto-Mining-Nebenprodukt zu einem 1,92 Milliarden Dollar schweren KI-Compute-Giganten.

Alset AI (WKN: A40M0J | SYM: 1R6) folgt nun demselben Pfad - jedoch mit einer intelligenteren, kapitaleffizienteren Strategie.

Umbenennung von Cedarcross: Die Einführung von Lyken.AI

Im Mai 2025 startete Alset offiziell Lyken.AI, eine umbenannte und neu ausgerichtete Infrastrukturplattform, die als Platform-as-a-Service (PaaS) und Infrastructure-as-a-Service (IaaS) für KI-Startups, mittelständische Unternehmen und institutionelle Partner dienen soll.

Lyken wurde entwickelt, um Engpässe im KI-Lebenszyklus zu beseitigen:

Entwickler benötigen GPUs zum Trainieren

Unternehmen benötigen Hosting-Umgebungen zur Bereitstellung

Teams benötigen Cloud-Plattformen zur Skalierung in der Produktion

Lyken adressiert alle drei Punkte, indem es eine vollständige KI-Bereitstellungsumgebung bietet - konzipiert für Geschwindigkeit, Modularität und Kosteneffizienz.

Das erklärte Ziel des Unternehmens: Nordamerikas führender Boutique-PaaS-Anbieter für skalierbare KI-Infrastruktur zu werden.

Dies ist mehr als nur Marketing. Es ist Strategie. Und Alset untermauert dies mit einer wachsenden Kette von Partnerschaften, Hardware-Integration und Kundenakquise.

Die Partnerschaft mit Excel Computility: Kapazität trifft auf Fähigkeit

Die bedeutendste dieser Partnerschaften wurde am 28. Mai 2025 bekannt gegeben, als Alset eine formelle Subunternehmervereinbarung mit Excel Computility, einem in Richmond ansässigen KI-Infrastruktur-Anbieter mit Erfahrung in GPU-Serverarchitektur, NAS-Speichersystemen und Rechenzentrumsdesign, ankündigte.

Diese Partnerschaft skaliert das Infrastruktur-Bereitstellungsmodell von Lyken sofort.

Excel stellt bereit:(NVIDIA)

Hochdichte GPU-Server-Cluster (H100, A100, A6000)

Unternehmensgerechte Systeme wie Gigabyte G292-40/45 und Supermicro SYS-821GE-TNHR

KI-bereite NAS-Speicherumgebungen

Bereitstellungskapazitäten über öffentliche und private Clouds

Beratung und physische Umsetzung von Rechenzentrumsprojekten

Und am wichtigsten - Excel wird diese Dienste nicht nur für Lyken, sondern auch für Drittkunden in Kanada und den USA unter dem Dach von Alset bereitstellen.

Dies ist kein Testlauf. Es ist ein skalierbarer, umsatzbereiter Infrastrukturmotor, der nun durch erstklassige Hardware und Betreiber unterstützt wird.

Laut CEO Adam Ingrao: "Durch die Integration der fortschrittlichen Hardware- und Rechenzentrumslösungen von Excel Computility verbessern wir unsere Fähigkeit, skalierbare, effiziente und leistungsstarke KI-Infrastruktur für unsere Kunden in Kanada und den Vereinigten Staaten bereitzustellen."

Für Investoren ist dies ein seltener operativer Sprung - einer, der Infrastrukturrhetorik in reale Einsatzbereitschaft umwandelt.

Warum die NVIDIA VC Alliance mehr bedeutet, als viele denken

Alsets Aufnahme in die NVIDIA Inception VC Alliance im April 2025 ist mehr als nur eine Schlagzeile. Es ist ein Zugang zu einem der wertvollsten Netzwerke in der heutigen KI-Welt.

NVIDIAs Inception-Ökosystem umfasst mittlerweile über 22.000 Startups weltweit in den Bereichen maschinelles Lernen, Biotechnologie, Simulation, Edge-Computing, LLMs und Robotik.

Durch die Mitgliedschaft in der VC Alliance erhält Alset:

Direkten Zugang zu Frühphasen-Dealflow

Co-Innovationsmöglichkeiten mit NVIDIA-unterstützten Unternehmen

Einblicke in aufkommende Compute-Bedürfnisse in verschiedenen Branchen

Strategische Unterstützung, Schulungen und Infrastrukturabstimmung von NVIDIA-Insidern

Für ein Unternehmen wie Alset - das die Infrastruktur (Lyken), die Wachstumspipeline (Silver Birch) und Frühphasen-Beteiligungen (Blueprint AI, Henon Financial) besitzt - schafft dies eine dreifache Synergie, die sich im Laufe der Zeit verstärkt.

Es gibt Alset auch einen frühen Zugang zu den Arten von KI-Startups, die genau das benötigen, was Lyken bietet: Compute-Zugang, Bereitstellungsumgebungen und skalierbare Integration.

Das ist nicht nur Wachstumspotenzial. Das ist ein KI-natives Schwungrad.

Die Marktchance: Eine 356-Milliarden-Dollar-Perspektive

Laut aktuellen Prognosen von IDC und Fortune Business Insights wird erwartet, dass die globalen Ausgaben für KI-Infrastruktur von 46,15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 356,14 Milliarden US-Dollar bis 2032 steigen werden, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 29,1 % entspricht.

Der Großteil dieses Wachstums wird voraussichtlich cloudbasierte Infrastruktur sein - mit einer schnellen Beschleunigung von hybriden und Edge-Plattformen. Nordamerika wird diese Welle anführen.

Dies positioniert Alset mit Lyken.AI im wertvollsten Segment eines der am schnellsten wachsenden Märkte der Welt.

Im Gegensatz zu Wettbewerbern, die Infrastruktur von Grund auf neu aufbauen, skaliert Lyken nun durch Partnerschaften - nutzt Excel zur Bereitstellung von Kapazität, Silver Birch zur Förderung des kommerziellen Momentums und das NVIDIA-Netzwerk zur Generierung von Nachfrage.

Es ist der schnellste, schlankste Weg, um von diesem makroökonomischen Wandel zu profitieren - und das alles in einer Aktie, die immer noch unter 0,10 CAD gehandelt wird.

Das aufkommende Schwungrad: Plattform, Portfolio und Pipeline

Alsets Struktur ist ebenso wichtig wie seine Strategie.

Dies ist nicht nur ein eigenständiges Infrastrukturprojekt. Es ist ein vertikal integriertes Schwungrad.

So funktioniert es:

Portfolio-Investition - Alset investiert in KI-Unternehmen wie Blueprint AI (Immobilienautomatisierung) und Henon Financial (Fintech-Entscheidungstools) Infrastruktur-Monetarisierung - Diese Unternehmen betreiben ihre KI-Systeme auf Lyken.AI und zahlen

