Small- & MicroCap Investment: Aktien im Fokus: Grünes Licht für Microsoft, attraktive Kurschancen bei RENK, hohes Wachstumspotenzial für De.mem

Frankfurt (pta000/01.06.2025/09:30 UTC+2)

Die Analysten von Goldman Sachs sehen bei den "Magnificent Seven" attraktive Einstiegschancen, wobei Microsoft zuletzt mit starken Geschäftszahlen überzeugen konnte. Beim deutschen Panzergetriebehersteller RENK Group erwarten Analysten noch deutliches Kurspotenzial für die Aktie. Der globale Markt für Wasseraufbereitung steht nach Exptenmeinungen vor einem Boom. Der australische Anbieter von Wasseraufbereitungsanlagen De.mem sieht darin eine große Chance für seine weitere Geschäftsentwicklung.

Einstiegschancen bei den "Magnificent Seven", Microsoft überzeugt

Die US-Investmentbank Goldman Sachs bescheinigt den Aktien der sogenannten "Magnificent Seven" - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia und Tesla - weiterhin erhebliches Kurspotenzial. Die Analysten verweisen auf eine Kombination aus robusten Fundamentaldaten, fairen Bewertungen sowie strukturellen Wachstumstreibern wie Künstliche Intelligenz und Cloud-Technologien. Besonders bemerkenswert ist laut Goldman Sachs, dass sich viele institutionelle Investoren zuletzt aus Technologiewerten zurückgezogen haben. Dieser Trend eröffnet nach Einschätzung des Instituts neue Einstiegsmöglichkeiten, da insbesondere Impulse aus dem KI-Sektor die Kursdynamik befeuern könnten. Die jüngsten Geschäftszahlen von Microsoft (ISIN: US5949181045) untermauern diesen Standpunkt. Laut den Analysten der DZ Bank überzeugte der Softwarekonzern mit seinem Cloud-Bereich "Azure". Die hohen Investitionen in den Bau von Rechenzentren werden sich nach Ansicht der DZ-Bank-Analysten auszahlen, wenngleich sie die Ertragskraft zunächst etwas belasten werden. Das Institut bekräftigte das Anlageurteil "Kaufen" und hob den fairen Wert der Aktie von 488 auf 500 US-Dollar an.

Analysten sehen attraktive Kurschancen bei RENK

Die RENK Group AG hat im ersten Quartal überzeugende Ergebnisse vorgelegt. Damit hat das Unternehmen laut Analysten die positive Stimmung gegenüber der Aktie (ISIN: DE000RENK730) bestätigt. Vor diesem Hintergrund hat Deutsche Bank Research das Kursziel für die RENK-Aktie von 55 auf 64 Euro angehoben und die Kaufempfehlung ("Buy") bestätigt. Berenberg zeigt sich noch optimistischer und sieht das Kursziel nun bei 72 Euro. Die Analysten gehen davon aus, dass der Aufwärtstrend bei Rüstungswerten weiterhin intakt ist, da die globalen Verteidigungsausgaben voraussichtlich weiter steigen werden. Besonders für den deutschen Markt erwarten sie bis 2032 einen Anstieg der Verteidigungsausgaben auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Diese Entwicklung dürfte die Nachfrage nach Produkten von RENK nachhaltig unterstützen und die Wachstumsaussichten des Unternehmens stärken. Die RENK Group mit Sitz im bayerischen Augsburg ist ein weltweit führender Anbieter effizienter Antriebs- und Steuerungstechnik. Das Unternehmen entwickelt Systeme zur Nutzung hoher Kräfte und Drehmomente zum Antrieb von Fahrzeugen, Schiffen und Maschinen. Zu den Kunden zählen insbesondere Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung, Energie und Industrie.

Wassersektor: De.mem strebt überdurchschnittliches Wachstum an

Der globale Markt für Wasser- und Abwasseraufbereitung steht vor einem Wachstumsschub. Einerseits nimmt die Wasserknappheit weltweit zu, andererseits werden zunehmend strengere Umweltauflagen durchgesetzt. Laut einer Studie der Research-Gesellschaft Precedence Research wird das globale Marktvolumen für Wasseraufbereitung von 369 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf etwa 652 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 anwachsen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,5 Prozent. An diesem Wachstum will der australische Anbieter membranbasierter Wasseraufbereitungsanlagen De.mem überdurchschnittlich teilhaben. "Wir haben uns bereits in den vergangenen Jahren besser entwickelt als der Markt und wollen diesen Trend auch in Zukunft fortschreiben", sagt Andreas Kroell, CEO von De.mem. Er verweist auf die starke Geschäftsentwicklung des Unternehmens. So steigerte De.mem im ersten Quartal 2025 die Bareinnahmen gegenüber der Vorjahresperiode um 20 Prozent auf 7,9 Millionen Australische Dollar (AUD). Dies sind die höchsten Quartalseinnahmen in der Firmengeschichte. Ein weiteres Highlight: Im ersten Quartal erwirtschaftete das Unternehmen einen positiven Netto-Cashflow aus dem operativen Geschäft in Höhe von 303.000 AUD. Für De.mem-CEO Andreas Kroell ist der erfolgreiche Jahresauftakt eine solide Grundlage für das weitere Geschäftsjahr. "Wir blicken optimistisch in die Zukunft und wollen unsere Marktposition weiter ausbauen." De.mem wurde 2014 gegründet und hat sich seitdem als Anbieter von technologisch hochwertigen Membranfiltrationssystemen auf dem Markt für Wasseraufbereitung etabliert. Das Unternehmen kooperiert beispielsweise mit der Nanyang Technological University (NTU) in Singapur, die zu den weltweit führenden Forschungseinrichtungen im Bereich der Membranforschung zählt. Zudem hat die Gesellschaft eine Niederlassung in Velbert, Deutschland. Die De.mem-Aktie ist an der Australian Securities Exchange (ASX) gelistet und wird auch in Deutschland gehandelt (ISIN: AU000000DEM4).

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com Land: Australien

