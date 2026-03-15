Rekordzahlen markieren ein strukturelles Jahr für De.mem

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Der australische Wasser- und Abwasseraufbereitungsspezialist De.mem hat seine Geschäftszahlen für 2025 vorgelegt - und erreicht dabei mehrere historische Bestmarken. Für das Unternehmen markiert das Jahr einen strukturellen Wendepunkt. Umsatz, Margen und Profitabilität steigen auf neue Höchststände. Gleichzeitig meldet De.mem erstmals ein vollständiges Kalenderjahr mit positivem bereinigtem EBITDA.

Der Umsatz kletterte auf 29,9 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Wachstum von 20%. Auch die Cash-Eingänge legten zu. Sie erreichten mit 32,3 Mio. $ einen neuen Höchstwert und lagen damit 14% über dem Vergleichszeitraum. Damit setzt das Unternehmen seine Serie steigender Einnahmen fort. Insgesamt berichtet De.mem inzwischen über 27 Quartale in Folge mit wachsendem Cash-Zufluss im Jahresvergleich.

Auch operativ zeigen die Kennzahlen eine klare Verbesserung. Die Bruttomarge stieg auf den Rekordwert von 43%. Im Jahr zuvor hatte sie noch bei 40% gelegen. Das bereinigte EBITDA erreichte 1,6 Mio. $. Auch dieser Wert stellt einen Höchststand dar - und zugleich das erste vollständige Jahr mit positivem EBITDA in der Unternehmensgeschichte. Beim operativen Cashflow meldet De.mem mit 318.000 $ bereits das zweite Jahr in Folge einen positiven Wert.

Mehr als 90% der Erlöse stammen inzwischen aus wiederkehrenden Umsätzen. Diese Struktur erhöht die Planbarkeit der Cashflows. Parallel meldet das Unternehmen Fortschritte bei der Integration der übernommenen Core Chemicals. Die Akquisition gilt inzwischen als vollständig eingebunden und soll im Jahr 2026 erstmals einen vollen Umsatz- und Ergebnisbeitrag liefern.

Zum Jahresende verfügte De.mem über liquide Mittel und Termineinlagen von rund 4,0 Mio. $. Aus Sicht des Managements bietet diese Bilanzbasis eine solide Ausgangslage, um die Wachstumsstrategie weiter umzusetzen und zusätzliche operative Fortschritte zu erzielen.

Wachstumsstrategie spiegelt sich in steigenden Einnahmen

Mit 29,9 Mio. $ Umsatz und 32,3 Mio. $ Cash-Eingängen erreichte De.mem 2025 die höchsten Werte der Unternehmensgeschichte. Beide Kennzahlen spiegeln die Entwicklung in mehreren zentralen Geschäftsbereichen wider. Dazu zählen wiederkehrende Serviceverträge, das Geschäft mit Spezialchemikalien sowie verstärktes Cross-Selling bei Industriekunden.

Der Blick auf die vergangenen Jahre zeigt einen klaren Trend. Seit 2019 verzeichnet De.mem bei den Cash-Eingängen ein durchschnittliches jährliches Wachstum von rund 24%. Das Unternehmen führt diese Entwicklung auf die konsequente Strategie zurück, den Anteil wiederkehrender Umsätze kontinuierlich auszubauen.

Auch kurzfristig bleibt die Dynamik hoch. Die Serie von mittlerweile 27 Quartalen mit steigenden Cash-Eingängen im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal unterstreicht die Stabilität der Geschäftsentwicklung. Für das laufende Jahr erwartet das Management eine Fortsetzung dieses Wachstumspfads.

Profitabilität erreicht neuen Meilenstein

Ein zentraler Meilenstein im Geschäftsjahr 2025 ist das erstmals über ein komplettes Kalenderjahr positive bereinigte EBITDA. Der Wert stieg auf 1,6 Mio. $. Im Jahr zuvor hatte das bereinigte EBITDA noch bei minus 60.000 $ gelegen.

Mehrere Faktoren trugen zu dieser Verbesserung bei. Dazu zählen der steigende Anteil wiederkehrender Umsätze, die Ausweitung der Margen sowie zunehmende Skaleneffekte innerhalb der Plattform. Auch Integrationsvorteile aus früheren Akquisitionen wirkten sich positiv aus.

Das bereinigte EBITDA berücksichtigt keine aktienbasierten Vergütungen, keine Kosten im Zusammenhang mit Unternehmensübernahmen und keine anderen einmaligen Effekte.

Parallel investiert De.mem weiterhin in strategische Zukunftsfelder. Dazu zählen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Membranbereich in Singapur sowie der frühe Marktaufbau im Segment der Wasserfiltration für Privathaushalte. Beide Initiativen sollen die technologische Plattform stärken und zusätzliche Umsatzpotenziale erschließen.

Steigende Margen und stabiler Cashflow

Auch bei der Profitabilität zeigt sich ein klarer langfristiger Trend. Die Bruttomarge erreichte 2025 mit 43% einen neuen Rekordwert. Im Jahr zuvor hatte sie noch bei 41% gelegen. Seit 2017 - damals lag die Bruttomarge bei 18% - ergibt sich damit eine deutliche Verbesserung.

Diese Entwicklung spiegelt die strategische Ausrichtung des Unternehmens wider. De.mem konzentriert sich zunehmend auf margenstarke und wiederkehrende Umsatzquellen.

Parallel verbessert sich der operative Cashflow weiter. Für das Jahr 2025 meldet das Unternehmen einen positiven Wert von 318.000 $. Im Vorjahr lag dieser noch bei 115.000 $. Bereits seit 2022 zeigt der operative Cashflow eine kontinuierliche Verbesserung.

Im Working Capital wurden während des Jahres mehrere gezielte Investitionen vorgenommen. Dazu gehören rund 250.000 $ zur Vorfinanzierung von Working Capital bei Core Chemicals nach der Übernahme. Weitere etwa 250.000 $ flossen in projektbezogene Komponentenbeschaffungen im Zusammenhang mit einem kürzlich vergebenen Projekt in Deutschland. Diese Investitionen sollen im Jahr 2026 in entsprechende Umsätze übergehen.

Ausblick: Plattform zeigt zunehmende operative Stärke

Mit Blick auf die weitere Entwicklung sieht das Management das Unternehmen gut positioniert. Der Ganzjahresbeitrag von Core Chemicals sowie die fortgesetzte Entwicklung im heimischen Wassermarkt sollen das Gewinnwachstum weiter unterstützen.

Der Fokus liegt auf einem Unternehmen, das seine Strategie konsequent umgesetzt hat. Der Anteil wiederkehrender Umsätze ist deutlich gestiegen. Die Margen haben sich verbessert. Gleichzeitig zeigt die operative Plattform zunehmend stabile Profitabilität.

Setzt sich die aktuelle Wachstumsdynamik fort, könnte De.mem auch im kommenden Jahr weitere operative Fortschritte erzielen und erneut neue Bestwerte bei zentralen Kennzahlen erreichen.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-de-mem-sieht-enormes-wachstumspotenzial-in-westaustralien/5037268/

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Enthaltene Werte: AU000000DEM4