Lanxess will in den kommenden Jahren nicht auf Übernahmejagd gehen

DÜSSELDORF - Der Chemiekonzern Lanxess verzichtet in den nächsten Jahren auf gezielte Übernahmen. "Unser Portfolio steht jetzt erst einmal, und nun wollen wir das Maximale für unsere Geschäfte herausholen", sagte Firmenchef Matthias Zachert der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Wir planen in den nächsten zwei bis drei Jahren keine Zukäufe. Das heißt: Wir suchen nicht aktiv, würden Opportunitäten aber prüfen."

Roche verbessert mit Brustkrebs-Kandidaten Itovebi Überlebenschancen

BASEL - Der schweizerische Pharmakonzern Roche stellt auf dem diesjährigen Krebskongress ASCO in Chicago weitere Daten zu seinem Krebs-Kandidaten Itovebi vor. Auch die Daten zum Gesamtüberleben bestätigten, dass eine Brustkrebsbehandlung mit Itovebi (Inavolisib) in Kombination mit Palbociclib (Ibrance) und Fulvestrant das Sterberisiko im Vergleich zu Palbociclib und Fulvestrant allein um mehr als 30 Prozent senkt.

Novartis-Brustkrebsmittel Kisqali ist auch bei jüngeren Patientinnen wirksam

BASEL - Der schweizerische Pharmakonzern Novartis hat beim diesjährigen Krebs-Kongress ASCO in Chicago weitere Daten zu seinem Brustkrebsmittel Kisqali vorgestellt. Konkret geht es um jüngere Patientinnen, die vor ihren Wechseljahren sind und Brustkrebs im Frühstadium hatten.

Swatch-Investor Wood will weiterhin in den Verwaltungsrat

ZÜRICH - Swatch -Aktionär Steven Wood ist bei der Generalversammlung des schweizerischen Uhrenkonzerns mit seiner Kandidatur für den Verwaltungsrat wie erwartet gescheitert. Er geht allerdings davon aus, dass seine Wahl nicht rechtmäßig durchgeführt worden ist und möchte erneut antreten, wie er in einem Interview bekräftigte.

SIX-Verwaltungsratspräsident: Börsengang ist kein Thema

ZÜRICH - Die Schweizer Börse SIX will selber nicht an die Börse gehen. "Es gibt keine Pläne für einen Börsengang", sagte Verwaltungsratspräsident Thomas Wellauer der "Neuen Zürcher Zeitung" (Samstagausgabe).

Deutsche Meyer Burger-Töchter beantragen Insolvenz



THUN - Nach jahrelangen Finanzschwierigkeiten und zuletzt Kurzarbeit haben die deutschen Tochtergesellschaften des Schweizer Solarherstellers Meyer Burger mit zusammen gut 600 Mitarbeitern Insolvenz beantragt.

Taylor Swift kauft Rechte an ihren ersten sechs Alben



NEW YORK - Nach jahrelangem Streit hat die US-Sängerin Taylor Swift (35) die Rechte an ihren ersten sechs Alben gekauft. "Alle Musik, die ich je gemacht habe ... gehört jetzt ... mir", schrieb die Sängerin auf ihrer Webseite. "Zu sagen, dass damit mein größter Traum wahr geworden ist, drückt es nur zurückhaltend aus." Zum Kaufpreis machte Swift zunächst keine Angaben.

Giftige Köder: WHO will Verbot von Tabakprodukten mit Aroma

GENF - Angesichts der Zahl junger Tabaknutzer ruft die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Regierungen dringend auf, Tabak- und Nikotinprodukte mit Aroma zu verbieten. Sie nennt etwa Geschmacksrichtungen wie Gummibärchen oder Zuckerwatte.



Weitere Meldungen



-Experte: Klimawandel macht Alpen gefährlicher

-Start von 'Stranger Things'-Finale bekanntgegeben

-ROUNDUP/Milliardeninvestition: Briten planen neue Munitionsfabriken -Natur richtet Milliardenschäden an - besonders im Süden -Energiekonzern: Gasförderung vor Borkum erfüllt Erwartungen -Bitkom und SAP: KI ist Chance, kein Job-Killer

-Reisebranche ruft nach mehr politischem Rückhalt

-Mehr Straftaten gegen Bahnmitarbeiter und Bundespolizei -Hausärzte: Neues System der Patientensteuerung machbar -Welche Discounter gerade um die Marktführerschaft kämpfen -Zwei Jahre Haft für Ex-Bankier nach Milliarden-Skandal°

