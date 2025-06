FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter der runden Marke von 24.000 Punkten hat der Dax am Montag im frühen Handel etwas nachgegeben. US-Präsident Donald verschärfte am Wochenende wieder den Zollstreit. Er will Zölle für die Einfuhr von Stahl in die Vereinigten Staaten von derzeit 25 Prozent auf 50 Prozent des Warenwerts verdoppeln.

Der deutsche Leitindex notierte zuletzt 0,20 Prozent schwächer bei 23.949 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg hingegen um 0,44 Prozent auf 30.726 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent nach unten.

Bei deutschen Stahlwerten wie Thyssenkrupp, Salzgitter und Klöckner & Co hielten sich die Abschläge in Grenzen. Weiter stark gefragt sind die Rüstungstitel von Hensoldt, Rheinmetall und Renk ./ajx/stk

