KKR legt nach: Der US-Investor bessert sein Übernahmeangebot für den IT-Dienstleister Datagroup nach. Im frühen Handel gewinnt das Papier leicht. Man habe entschieden, den Angebotspreis von bislang 54 auf 56,50 Euro je Aktie zu erhöhen, hieß es in einer Mitteilung. Doch die Offerte ist an Bedingungen geknüpft. Bis zum Ende der Annahmefrist müssen mindestens 80 Prozent, aber weniger als 90 Prozent der Anteile erreicht werden, so die Investmentfirma. Sollte das Angebot für mindestens 90 Prozent der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...