Biontech hat mit Bristol-Myers Squibb einen milliardenschweren Deal über die gemeinsame Entwicklung des Krebswirkstoffs BNT327 geschlossen, der sofort 1,5 Milliarden Dollar in die Kasse spült. Der Wirkstoff soll das Immunsystem gegen Krebs stärken und wird bereits in großen klinischen Studien getestet. Mit diesem Schritt positioniert sich Biontech als ernstzunehmender Onkologie-Player und sendet ein starkes Signal an den Markt und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...