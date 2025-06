Viele Anleger dürften heute mit gemischten Gefühlen in den Tag und in den neuen Monat starten. Eher für Enttäuschung sorgte das Ergebnis der Präsidentenwahl in Polen und auch Donald Trump schürt weiterhin Unsicherheit sowie Zurückhaltung. Zumindest bei einigen Einzeltiteln gibt es aber auch gute Nachrichten, welche Kurse potenziell heben könnten.

Den vollständigen Artikel lesen ...