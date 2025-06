Während die Stimmung an den Weltbörsen in den letzten Wochen relativ gut war, kam die Aktie von BASF kaum voran. Dies ist natürlich verständlich, denn der weltgrößte Chemieproduzent leidet unter der weiterhin lahmenden Weltkonjunktur. Und die jüngsten Daten aus den beiden weltweit wichtigsten Volkswirtschaften sorgen nicht gerade für Euphorie. So hat sich in China die Stimmung in kleinen und mittleren Industriebetrieben inmitten des Handelskonflikts mit den USA überraschend eingetrübt. Der vom Wirtschaftsmagazin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...