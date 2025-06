Neuenburg - Die Inflation in der Schweiz ist im Mai erstmals seit gut vier Jahren wieder in den negativen Bereich gefallen. Damit ist eine weitere Leitzinssenkung durch die Schweizerische Nationalbank nochmals wahrscheinlicher geworden. Konkret sank die Teuerung im Mai auf -0,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag bekannt gab. Im Vormonat hatte sie noch bei 0,0 Prozent gelegen. Letztmals negativ war die Teuerung im März 2021 ...

