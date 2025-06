Der auf Soft- und Hardware für das Militär spezialisierte Konzern MilDef hat in den zurückliegenden Monaten eine massive Neubewertung erfahren. Kein Wunder, sind Rüstungsaktien gefragter denn je. An der Heimatbörse in Stockholm büßte die Aktie am Dienstag jedoch um satte elf Prozent ein. Der Grund ist schnell gefunden.

Den vollständigen Artikel lesen ...