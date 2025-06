Frankfurt, 4. Juni 2025 - Virtune, der regulierte schwedische Krypto-Asset-Manager, gibt heute die Notierung des Virtune Coinbase 50 Index ETP (VCOIN50) an der Xetra, einer der führenden Handelsplattformen Europas, bekannt.

Virtune hat eine anhaltende Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten von institutionellen und privaten Investoren in der nordischen und europäischen Region verzeichnet. Aufbauend auf diesem Momentum stellt die Notierung des VCOIN50 ETP im Xetra-Segment der Deutschen Börse (Xetra-Ticker: VRTC) einen bedeutenden Meilenstein in Virtunes Expansion auf dem deutschen Markt dar - in Partnerschaft mit Coinbase. Coinbase wird als Verwahrer für VCOIN50 fungieren.

Virtune setzt einen Meilenstein als erstes Unternehmen, das ein Krypto-Exchange-Traded-Product (ETP) notiert, das dem COIN50E-Index folgt, der von Coinbase, einem vertrauenswürdigen und globalen führenden Anbieter von Krypto-Diensten, entwickelt wurde und von MarketVector Indexes TM ("MarketVector"), einem führenden globalen Indexanbieter, verwaltet wird.

Diese Markteinführung markiert mehrere bedeutende Premieren für den deutschen Finanzmarkt:

Erstes ETP, das den Coinbase 50 Europe Index abbildet





abbildet Breitestes Krypto-ETP Europas mit bis zu 50 Krypto-Assets





Über das Virtune Coinbase 50 Index ETP:

Das Virtune Coinbase 50 Index ETP ist ein physisch besichertes börsengehandeltes Produkt (ETP), das den Coinbase 50 Europe Index abbildet - den führenden globalen Referenzindex für digitale Vermögenswerte, vergleichbar mit dem S&P 500 des Kryptomarkts. Bei der Markteinführung wird das VCOIN50 ETP Exponierung gegenüber 21 Krypto-Vermögenswerten bieten, die den marktspezifischen regulatorischen und Xetra-spezifischen Richtlinien entsprechen. Virtunes Expansion, um alle 50 Vermögenswerte im COIN50 einzubeziehen, unterliegt der Genehmigung durch die Regulierungsbehörden und die Börse. Das ETP bietet ein Engagement in die 50 führenden Kryptowährungen und wird vierteljährlich neu gewichtet. Die Struktur ist transparent, vollständig durch physische Vermögenswerte besichert und durch institutionelle Sicherheitslösungen geschützt. Das Coinbase 50 Index ETP bietet breite Diversifikation ohne Wallet-Pflicht - mit direktem, vollständig reguliertem Zugang zum Kryptomarkt.

Allokation zum 3. Juni 2025: https://www.virtune.com/product/vcoin50

Über Virtune:

Virtune ist ein schwedischer, regulierter Krypto-Asset-Manager und Emittent von 100 % physisch besicherten Krypto-ETPs. Seit der Notierung seines ersten Krypto-ETPs an der Nasdaq Stockholm im Mai 2023 hat Virtune ein starkes Wachstum im nordischen Raum erlebt. Heute verwaltet Virtune ein Vermögen von 340 Millionen US-Dollar und genießt das Vertrauen von über 140.000 institutionellen und privaten Anlegern. Seit seiner Gründung legt Virtune höchsten Wert auf Anlegerschutz und verdankt seinen Erfolg einem transparenten, regulierten Ansatz sowie einem starken Fokus auf Innovation und Aufklärung über Krypto-Assets und ETPs.

Christopher Kock, CEO von Virtune:

"Seit unserer Gründung arbeiten wir eng mit Coinbase zusammen und setzen deren herausragende Custody-, Handels- und Staking-Dienste in all unseren ETPs ein. Nun freuen wir uns, diese Partnerschaft zu vertiefen und mit dem COIN50 ETP zur globalen Mission von Coinbase beizutragen. COIN50 hat das Potenzial, sich als das S&P 500 des Kryptomarkts und globaler Krypto-Benchmark zu etablieren. Dieses ETP bietet institutionellen wie privaten Investoren in Europa ein breit gefächertes Engagement am Kryptomarkt - entwickelt von Branchenexperten mit tiefgreifender Expertise."

Über Coinbase:

Krypto schafft wirtschaftliche Freiheit, indem es allen Menschen eine faire Teilhabe an der Wirtschaft ermöglicht. Coinbase (NASDAQ: COIN) verfolgt die Mission, wirtschaftliche Freiheit für mehr als 1 Milliarde Menschen zu schaffen. Mit einer vertrauenswürdigen Plattform erleichtert Coinbase den Zugang zu Krypto-Assets durch Handel, Staking, Verwahrung, Ausgaben und globale, schnelle Überweisungen. Darüber hinaus stellt Coinbase zentrale Infrastruktur für Onchain-Aktivitäten bereit und unterstützt Entwickler, die die Zukunft des Internets im Onchain-Bereich sehen. Gemeinsam mit der Krypto-Community setzt sich Coinbase für verantwortungsvolle Regulierung und weltweiten Zugang zu Krypto ein.

Brett Tejpaul, Leiter von Coinbase Institutional:

"Mit dem Start des Virtune Coinbase 50 Index ETP in Europa machen wir eine der umfassendsten Benchmarks des Kryptomarkts für Investoren in der gesamten EU direkt zugänglich. Dies ist ein bedeutender Schritt in unserer globalen Mission, den Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu erweitern und institutionelle Tools für diese neue Anlageklasse bereitzustellen. Die Einführung dieses ETPs unterstreicht unser Engagement, traditionelle Finanzinfrastruktur mit regulierten, sicheren Krypto-Investments zu verbinden."

Über MarketVector:

MarketVector IndexesTM ("MarketVector") ist ein in Europa regulierter Benchmark-Administrator mit Sitz in Deutschland und von der BaFin registriert. MarketVector verwaltet Indizes unter den Marken MarketVectorTM, MVIS® und BlueStar®. Mit dem Ziel, weltweite Indexinnovation voranzutreiben, ist MarketVector bekannt für seine breite Palette thematischer Indizes, Expertise bei Hard-Asset-Equity-Indizes sowie seine Pionierarbeit im Bereich Digital Asset Indizes. MarketVector arbeitet mit mehr als 25 ETP-Emittenten weltweit zusammen und verwaltet über 57 Milliarden US-Dollar an Anlagevolumen.

Martin Leinweber, Director Digital Asset Research and Strategy, MarketVector:

"Das Virtune Coinbase 50 Index ETP ist ein bedeutender Fortschritt für Krypto-Investitionen in Europa. Es bietet breiten, institutionellen Zugang zu digitalen Vermögenswerten in einem einzigen, effizienten Produkt. Dieses Projekt vereint MarketVectors Indexkompetenz, Coinbases Marktinfrastruktur und Virtunes transparenten, regulierten Ansatz. Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Virtune als Indexanbieter für ihre gesamte ETP-Produktpalette in Europa auszubauen. Gemeinsam bieten wir Investoren die Tools, die sie für mehr Vertrauen und Orientierung im Kryptomarkt benötigen."

Produktdetails:

Engagement: Bis zu 50 führende Krypto-Assets in einem Produkt





Bis zu 50 führende Krypto-Assets in einem Produkt Besicherung: 100 % physisch durch zugrundeliegende Krypto-Assets





100 % physisch durch zugrundeliegende Krypto-Assets Verwahrung: Institutionelle Verwahrung durch Coinbase





Institutionelle Verwahrung durch Coinbase Verwaltungsgebühr: 0,95 % p.a.





0,95 % p.a. Handelswährung: EUR





EUR Erster Handelstag: Montag, 2. Juni 2025





Montag, 2. Juni 2025 Bloomberg-Ticker: VCOIN50





VCOIN50 ISIN: SE0024738389





SE0024738389 WKN: A4A5D4





A4A5D4 Börsenkürzel: VRTC





VRTC Börse: Deutsche Börse Xetra





Die ETP ist zum Vertrieb in Deutschland, Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, Polen, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Spanien und Italien zugelassen.

Kontakt:

Christopher Kock, CEO & Mitglied des Vorstands

Mobil: +46 70 073 45 64

E-Mail: christopher@virtune.com

Über Virtune AB (Publ):

Mit Hauptsitz in Stockholm ist Virtune ein regulierter schwedischer Digital-Asset-Manager und Emittent von Krypto-ETPs, die an regulierten europäischen Börsen gelistet sind. Mit starker regulatorischer Basis, Partnerschaften mit Branchenführern und einem erfahrenen Team bietet Virtune innovative und konforme Anlageprodukte, die auf die sich wandelnde globale Kryptolandschaft abgestimmt sind.



Investitionen in Kryptowährungen sind mit hohen Risiken verbunden. Virtune erteilt keine Anlageberatung; Investitionen erfolgen auf eigenes Risiko. Wertpapiere können im Wert steigen oder fallen, es gibt keine Garantie auf Rückzahlung des investierten Kapitals. Lesen Sie den Prospekt, das KID und die Bedingungen auf virtune.com.

Der Coinbase 50 Europe Index ("Index") ist alleiniges Eigentum von MarketVector Indexes GmbH ("MarketVector") und deren Lizenzgebern und wurde zur Nutzung durch Virtune AB (Publ) ("Lizenznehmer") lizenziert. MarketVector hat CC Data Limited mit der Berechnung und Pflege des Index beauftragt. CC Data Limited bemüht sich nach besten Kräften, sicherzustellen, dass der Index korrekt berechnet wird. Ungeachtet etwaiger Verpflichtungen gegenüber MarketVector ist CC Data Limited nicht verpflichtet, Dritte auf Fehler im Index hinzuweisen. Insbesondere übernimmt MarketVector keine Verantwortung für den Lizenznehmer und/oder dessen Gesetzeskonformität oder Eignung und/oder für die Geschäftsangebote des Lizenznehmers. Angebote des Lizenznehmers, unabhängig davon, ob sie auf dem Virtune Coinbase 50 Europe ETP ("Produkt") basieren oder nicht, werden weder von MarketVector noch von deren verbundenen Unternehmen gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. MarketVector und deren verbundene Unternehmen geben keine Empfehlung hinsichtlich einer Investition in den Lizenznehmer und/oder in dessen Geschäftsangebote ab. MARKETVECTOR, DEREN VERBUNDENE UNTERNEHMEN UND LIZENZGEBER ÜBERNEHMEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG UND KEINE HAFTUNG IN BEZUG AUF DEN LIZENZNEHMER.