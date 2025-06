wO Börsenlounge: Crowdstrike | Hewlett Packard | Bayer - spanische Aktienperlen für das Depot

Der DAX hat seit Jahresanfang etwas mehr als 21 Prozent zugelegt. Ihm dicht auf den Fersen ist der IBEX 35. Der spanische Markt brummt genauso wie der deutsche. Deswegen gibt es heute spanische Perlen für das Depot!Der DAX hat zur Wochenmitte ein neues Rekordhoch von 24.346 Punkten erreicht und seinen Jahresgewinn auf über 22 Prozent ausgebaut. Haupttreiber der Rally ist die Hoffnung, dass die von Donald Trump angedrohten US-Zölle auf europäische Waren weniger streng ausfallen als befürchtet. Anleger setzen auf den sogenannten "TACO-Trade" - die Erwartung, dass Trump letztlich zurückweicht ("Trump Always Chickens Out"). Diese Zuversicht sorgt für Rückenwind an den Börsen und treibt den …

