HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Analyst Stefan Augustin beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer Kreise-Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach Großaktionäre des Baumaschinenherstellers über einen Anteilsverkauf nachdenken sollen. Sollten zwei Aktionäre dies tun, sei mit einem obligatorischen Übernahmeangebot zu rechnen. Er glaubt, dass Finanzinvestoren gute Gründe haben, um in das Unternehmen zu investieren./rob/tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN: DE000WACK012

