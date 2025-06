DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: GFT Technologies SE - Mit KI aus der Ergebnisschwäche

NWN Nebenwerte Nachrichten AG: GFT Technologies SE

Mit KI aus der Ergebnisschwäche

Frankfurt am Main, 05.06.2025 (pta000/05.06.2025/10:15 UTC+2)

Die Aktie der GFT Technologies SE hat in den vergangenen dreieinhalb Jahren rund 50 % ihres Werts verloren. In diesem Jahr tritt der Kurs auf der Stelle. Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse auf Basis der geschätzten Gewinne für die kommenden Jahre liegen weit unter denen der Jahre 2019 bis 2022, als sie bei knapp 20 bis leicht über 40 lagen.

Auf den ersten Blick lässt sich ein gewisses Kurspotenzial für das im SDAX notierte Unternehmen vermuten. Allerdings läuft aktuell nicht alles rund bei GFT. Mit der Präsentation der Zahlen für die ersten drei Monate des Jahres räumte das Management Probleme in Großbritannien sowie bei der Tochter Software Solutions GmbH ein. So kommt es, dass der Umsatz im Q1 um 4 % auf EUR 221.9 (212.4) Mio. gestiegen ist, das bereinigte EBIT aber um 18 % auf EUR 15.1 (18.3) Mio. sank. Die EBIT-Marge verringerte sich auf 6.8 (8.6) %.

Am Markt kamen die Zahlen nicht gut an. Am Tag der Veröffentlichung Anfang Mai lösten sie einen Kursrutsch im Xetra-Handel von 8 % auf EUR 23.10 aus. Zwar erholte sich die Notierung rasch, aber zweifelsohne empfinden die Börsianer die Gewinnentwicklung als unbefriedigend.

Erfolge in der Region Americas

Fraglos lässt sich auch viel Positives im Zahlenwerk von GFT finden. So zum Beispiel die steigenden Umsätze mit Unternehmen aus der Versicherungswirtschaft, die im Q1 um 24 % stiegen. Im Segment Industrie & Sonstiges kletterten die Erlöse um 12 %, zudem gelang hier der Einstieg in die Robotik-Branche mit einem nach Unternehmensangaben "bedeutenden" KI-Auftrag von einem weltweit führenden Robotik-Unternehmen aus Deutschland. Regional wurde der höchste Umsatzanstieg mit plus 29 % in Lateinamerika erzielt, vor Nordamerika mit 19 %.

Hoffnungsträger KI

Nun möchte GFT die Transformation in eine vollständig KI-zentrierte Organisation schaffen. Den Umsatz will das Management bis 2029 auf EUR 1.5 Mrd. steigern, die bereinigte EBIT-Marge soll auf 9.5 % gebracht werden. Sobald sich an den Märkten die Erkenntnis durchsetzt, dass das Management die Profitabilität nachhaltig steigert, kann sehr schnell Bewegung in die Aktie kommen.

