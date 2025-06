Die Allianz-Aktie zeigt sich nach dem Rekordlauf im Mai in Wartestellung. Die jüngste Konsolidierung verläuft bislang konstruktiv und könnte bald in eine neue Aufwärtsbewegung münden. Technisch spitzt sich die Lage zu - Anleger des DAX-Schwergewichts blicken gespannt auf eine zentrale Widerstandsmarke.Nach dem Mehrjahreshoch bei 378,50 Euro am 7. Mai hat sich die Aktie um rund sieben Prozent zurückgezogen. Die Korrektur verläuft bislang mustergültig und deutet eher auf eine gesunde Konsolidierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...