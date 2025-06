New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 42.320 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 5.940 Punkten 0,5 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 21.547 Punkten 0,8 Prozent im Minus.



Verluste von rund vier Prozent mussten am Donnerstag die Tesla-Aktien hinnehmen. Hintergrund ist der Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und Tesla-CEO Elon Musk. Nachdem der ehemalige Regierungsberater am Mittwoch Trumps geplantes Steuerpaket als "Abscheulichkeit" kritisiert hat, stellte Trump am Donnerstag die Verträge der Regierung mit Musk infrage. "Der einfachste Weg, in unserem Haushalt Milliarden und Abermilliarden von Dollar einzusparen, ist die Beendigung von Elons staatlichen Subventionen und Verträgen", schrieb Trump auf seiner Plattform. "Ich war immer überrascht, dass Biden es nicht getan hat."



Musk reagierte darauf, indem er Trump auf der Plattform X schwere Vorwürfe in Zusammenhang mit Jeffrey Epstein machte. Daraufhin schrieb Trump lediglich, er habe nichts dagegen, dass Elon sich gegen ihn wende, "aber das hätte er schon vor Monaten tun sollen".



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1443 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8739 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 3.356 US-Dollar gezahlt (-0,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 94,30 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 65,30 US-Dollar, das waren 44 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2025 dts Nachrichtenagentur