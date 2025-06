Nächster Paukenschlag in den USA: Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat alle Mitglieder eines Gremiums (ACIP) von Impfexperten der US- Seuchenbehörde CDC entlassen. Das geht aus einer Mitteilung der Gesundheitsbehörde vom Montag hervor. Aktien von Impfstoff-Entwicklern wie BioNTech oder Moderna stehen damit wieder besonders im Anlegerfokus."Heute stellen wir die Wiederherstellung des öffentlichen Vertrauens über jede spezifische Pro- oder Anti-Impf-Agenda", wird Kennedy in der Pressemitteilung ...

