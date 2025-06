Im Gespräch mit Klaus Dieter Frers, paragon GmbH & Co. KGaA

Die paragon GmbH & Co. KGaA zählt zu den innovativen Technologiezulieferern der Automobilindustrie - mit einem klaren Fokus auf Elektronik, Sensorik und Innenraumlösungen. Wie der gesamte Automobilsektor, der sich im Wandel befindet, kämpft aber auch paragon mit den gegenwärtigen Herausforderungen der Branche. Im Update-Interview mit dem Anleihen Finder spricht Unternehmensgründer und CEO Klaus Dieter Frers über die aktuelle Geschäftsentwicklung, Zukunftsperspektiven im Automobilmarkt und darüber, wie er der schwachen Kursentwicklung der Unternehmensanleihe und dem Vertrauensverlust am Kapitalmarkt begegnen will.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Frers, wie bewerten Sie die Geschäftsentwicklung von paragon im bisherigen Verlauf des Jahres 2025 - insbesondere in Bezug auf Umsatz, EBITDA und Auftragseingang?

Klaus Dieter Frers: Die verhaltenen Abrufe der Automobilhersteller führten zusammen mit der Umsatzabgabe durch den Verkauf unserer Starterbatterien zu einem deutlichen Umsatzrückgang, aber wir konnten trotzdem unsere EBITDA- und EBIT-Marge ausbauen. Und der Auftragsbestand wächst, damit sind wir zufrieden.

Anleihen Finder: Welche Produktbereiche oder Geschäftssegmente tragen derzeit am stärksten zum Wachstum bei? Und wie wirken sich die Kostenentwicklungen ...

