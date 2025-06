Die amerikanischen und chinesischen Unterhändler haben in London ein Verhandlungsergebnis erreicht. Das Rahmenwerk für ein neues Handelsabkommen wird nun den Präsidenten zur Unterzeichnung vorgelegt. Musk verschiebt das Robotaxi. Statt am 12. Juni soll der Betrieb nun am 22. Juni starten. Scania versucht die Northvolt Labs zu retten. Ein Konsortium für die Finanzierung muss her, um die Kosten zu stemmen.

