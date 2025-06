wO Börsenlounge: IBM | Bayer | Commerzbank - Quantencomputing, Seltene Erden & LiDAR neu im Depot

Die Perlensuche in der Börsenlounge geht weiter. Diesmal bei den Themen Quantencomputing, Seltene Erden und Robotaxis. In allen drei Bereichen haben wir aussichtsreiche Vertreter ausgemacht und ins Depot geholt!Nach drei aufeinanderfolgenden Verlusttagen hat sich der DAX am Mittwoch leicht erholt. Zum Handelsauftakt zeigte sich der deutsche Leitindex zunächst verhalten, konnte jedoch bis zur Mittagsstunde ein minimales Plus von 0,1 Prozent auf 24.019 Punkte verbuchen. Analysten verweisen auf eine zunehmende Eintrübung der technischen Chartbilder, die erste Hinweise auf eine mögliche Trendwende liefern. Die Stimmung bleibt jedoch verhalten: Nur eine nachhaltige Überwindung des Rekordhochs …

