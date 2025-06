NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch nach verhaltenem Auftakt ins Plus abgesetzt. Die US-Inflationsdaten und Fortschritte in den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China brachten im frühen Handel also doch noch ein wenig Rückenwind. Die Erholung vom Zollschock, den die Börsen im April erlitten hatten, ging damit noch etwas weiter.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte gegen Ende der ersten Handelsstunde erstmals seit Anfang März den Sprung über die 43.000-Punkte-Marke. Zuletzt stieg er noch um 0,30 Prozent auf 42.994 Punkte. Der S&P 500 legte gleich stark auf 6.057 Punkte zu. Der von Technologietiteln dominierte Auswahlindex Nasdaq 100 kehrte erstmals seit Februar über die 22.000-Punkte-Marke zurück. Zuletzt stand er 0,38 Prozent höher bei 22.025 Zählern.

China und die USA haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bei den Handelsgesprächen in London grundsätzlich auf einen Abbau von Exportbeschränkungen bei seltenen Erden verständigt. Die formelle Zustimmung durch ihn selbst und Chinas Staatschef Xi Jinping stehe noch aus, schrieb Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Trump schrieb außerdem, dass es zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt eine Abmachung im Zollstreit gebe.

Die US-Verbraucherpreise zeigten, dass sich die Inflation erstmals seit Januar wieder verstärkt hat, was den allgemeinen Erwartungen entsprach. Weniger deutlich als erwartet fiel allerdings der Anstieg im Vergleich zum Vormonat aus. "Zwar zeigen sich in Teilbereichen gewisse Auswirkungen der höheren Zölle, insgesamt ist deren preistreibender Effekt zumindest bislang schwächer als befürchtet", schrieben Analysten von der Commerzbank. Damit werde eine baldige Zinssenkung der Fed wahrscheinlicher, aber für nächste Woche sei diese nahezu ausgeschlossen.

Bei Tesla ging die Kurserholung weiter. Dank eines Anstiegs um 2,1 Prozent haben sie den Kursrutsch vom Donnerstag wegen des zugespitzten Streits zwischen Konzernchef Elon Musk und US-Präsident Trump ausgeglichen. Mittlerweile rudert Musk in diese Sache wieder etwas zurück. Zuletzt räumte er ein, dass er mit einigen seiner Aussagen über Trump "zu weit gegangen" sei.

Auch General Motors setzten ihre Erholungsbewegung um fast drei Prozent fort. Der Autohersteller will einen Teil seiner Produktion in Mexiko in die Vereinigten Staaten verlegen. Geplant ist, in den kommenden zwei Jahren vier Milliarden Dollar in den Ausbau von US-Fertigungsstätten zu investieren. Angesichts der US-Handelspolitik sei das keine Überraschung, kommentierte Analyst Joseph Spak von der Schweizer Großbank UBS.

An der Nasdaq gab es ein Plus von 3,3 Prozent bei Starbucks . Die Kaffeehauskette stoße bei ihren Plänen, einen kleineren Teil ihres China-Geschäfts abzustoßen, auf ein reges Käuferinteresse, sagte deren Finanzchef Brian Niccol der "Financial Times".

Der Flugzeugbauer Boeing könnte bald einen Großauftrag der Royal Air Maroc erhalten, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Die Aktie lag aber dennoch mit 0,3 Prozent im Minus.

Die Stimmung im US-Luftfahrt- und Rüstungssektor wurde gedrückt von einem Kursrutsch um fast sechs Prozent bei Lockheed Martin . Die US-Luftwaffe versetzte dem Unternehmen einen schweren Schlag, indem sie den Beschaffungsantrag für F-35-Kampfjets gegenüber den im Vorjahr geplanten 48 Flugzeugen auf 24 halbierte./tih/jha/

US0970231058, US5398301094, US8552441094, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US88160R1014, US37045V1008