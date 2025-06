Die The Platform Group AG hat den Einstieg in die Optik- und Hörakustikbranche vollzogen und übernimmt zwei Unternehmensgruppen mit Sitz in Münster. Die Akquisition umfasst rund 30 Filialen in Deutschland mit etwa 200 Beschäftigten und soll noch im Juli vollzogen werden. Beide Transaktionen wurden durch Share Deals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...