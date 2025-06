Große Handelskonzerne erwägen offenbar die Einführung eigener Stablecoins und könnten so die bestehenden Akteure im Zahlungssystem teilweise umgehen. Die Pläne verunsichern Investoren, vor allem die Aktien der großen Kreditkartenkonzerne büßen vor dem Wochenende ein. Handelskonzerne suchen offenbar eine Alternative zu Zahlungen mit Bargeld und Karten. Große Händler wie Walmart und Amazon erkunden dabei die Möglichkeit, eigene Stablecoins in den USA zu nutzen, berichtet das Wall Street Journal. So ...

