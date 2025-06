Drohnen treiben Rüstungsrevolution an: Rheinmetall, Airbus, Harvest Technology

Anzeige / Werbung

Drohnenangriffe - wie jüngst tief auf russisches Gebiet im Ukrainekrieg - zeigen: Die Kriegsführung hat sich grundlegend gewandelt. Autonome Systeme, ferngesteuerte Fahrzeuge und präzise Schläge auf entfernte Ziele prägen heute taktische Operationen. Es geht längst nicht mehr nur um Feuerkraft, sondern um Echtzeitdaten, Vernetzung und sichere Kommunikation. Eine neue Logik der Aufrüstung entsteht - mit Chancen für Unternehmen, die diese digitalen Anforderungen bedienen können.

Traditionelle Verteidigung unter Druck

Rheinmetall und Airbus gelten als Schwergewichte der europäischen Rüstungsindustrie. Beide profitieren von den steigenden Verteidigungsbudgets zahlreicher NATO-Staaten - erst kürzlich nannte Deutschlands neuer Außenminister Johann Wadephul fünf Prozent des BIP als neue Zielgröße für Verteidigungsausgaben. Zwar sind deutsche Hersteller bei Panzern und Artillerie gut aufgestellt, doch der militärische Durchbruch der Ukraine - mit Angriffen auf Flugplätze tief in Russland - zwingt sie, im Bereich unbemannter Systeme und Drohnentechnologie aufzuholen. Plattformen, Fahrzeuge und Waffen liefern sie - doch moderne Kommunikations- und Steuerungstechnologie wird häufig über Partner integriert.

Die Bundeswehr beauftragte Rheinmetall Anfang 2025 mit dem Aufbau eines taktischen Weitverkehrsnetzes - ein Milliardenprojekt zur digitalen Vernetzung der Landstreitkräfte. Airbus entwickelt unterdessen das neue Satellitenkommunikationssystem SatcomBw3. Beide Programme verdeutlichen: Keine moderne Armee funktioniert ohne sichere Kommunikation. Genau hier setzt das aufstrebende australische Unternehmen Harvest Technology Group an.

Harvest Technology: Kommunikation bestimmt Wirkung

Die Harvest Technology Group aus Australien liefert Kommunikationslösungen, die Daten, Videos und Sprache mit niedriger Latenz über extrem instabile Netzwerke übertragen. Mit dem Protokoll Nodestream und integrierten Modulen wie Nodecom kann Harvest selbst über Satellit sicher Live-Daten übermitteln. Die Technologie ist netzwerkunabhängig, mit 384 Bit verschlüsselt und reduziert den Bandbreitenbedarf signifikant. Damit ist sie ideal für militärische Drohnen, Roboter und vernetzte Einsatzkräfte.

Im Gegensatz zu klassischen Rüstungsanbietern konzentriert sich Harvest auf die Datenebene. Erste Investoren sehen in dem Unternehmen bereits ein potenzielles Übernahmeziel - als Ergänzung zu bestehenden Geschäftsmodellen im Verteidigungsbereich. Denn das Überleben im Verteidigungsmarkt setzt zunehmend die Beherrschung digitaler Kerntechnologien voraus. Der Börsengang in Frankfurt und erste Aufträge in Europa unterstreichen den Expansionskurs.

Investmentfonds für die Verteidigungs-Transformation

Anleger, die von der digitalen Transformation der Rüstungsindustrie profitieren wollen, finden passende Optionen in spezialisierten Themen-ETFs. Der "iShares U.S. Aerospace & Defense ETF" (ISIN: US4642887602) investiert breit in US-Rüstungsunternehmen - darunter Anbieter von Drohnen- und Kommunikationstechnologie. Der "L&G Cyber Security ETF"(ISIN: IE00BYPLS672) bietet Zugang zu Unternehmen, die digitale Sicherheitsinfrastruktur bereitstellen - eine essentielle Grundlage für vernetzte Streitkräfte.

Die Aktie von Harvest Technology ist in keinem dieser Fonds enthalten - mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 12 Millionen AUD agiert das Nischenunternehmen unter dem Radar vieler Fonds.

Fazit

Die moderne Kriegsführung ist digital. Kommunikation, Datenverarbeitung und Vernetzung sind zentrale Elemente neuer Militärstrategien. Unternehmen wie Harvest Technology könnten davon profitieren - als Technologiepartner oder Übernahmekandidat.

Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

