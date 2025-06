Die genetische Entwicklung der Piel-de-Sapo-Melone hat in den letzten Jahren einen notwendigen Wandel durchlaufen, der sowohl durch den Virusdruck als auch durch die Marktnachfrage vorangetrieben wurde, berichtet RevistaMercados.com. In diesem Zusammenhang hat sich Syngenta mit Sorten wie Graciano und neuerdings Bobal als unangefochtener Marktführer in dem Frühsegment etabliert....

Den vollständigen Artikel lesen ...