Die Bodenseeboys auf Erkundungsmission in Venedig- Neue Folge, "Bella Italia - Camping auf Deutsch", am 16. Juni 2025, immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Venedigausflug, Fitnesstraining und Urlaub mit der Schiegermutter - auf dem Campingplatz Marina di Venezia ist wieder einiges los! Die Bodenseeboys, Sascha und Dennis, wollen in Venedig als Einheimische durchgehen. Währenddessen entdeckt Maysofie den gut ausgestatteten Fitnessraum des Campingplatzes und spricht offen über ihren persönlichen Weg zu einem gesünderen Lebensstil. Außerdem: Lex und Annika verbringen ihren ersten Urlaub als Ehepaar - samt Schwiegermüttern. Die neue Folge von "Bella Italia - Camping auf Deutsch" läuft immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Schon einige Jahre fahren die Bodenseeboys, Sascha und Dennis, auf den Mega-Campingplatz Marina di Venezia. Doch in Venedig waren sie bisher noch nie. Das soll sich ändern. Natürlich erkunden die beiden nicht einfach so die Stadt, sondern kommen mit einer ganz speziellen Mission: Sie wollen als Einheimische wahrgenommen werden. Also versuchen sie ihr Glück mit reichlich Aperol und ein paar italienischen Sätzen. Können Sie mit den Einheimischen mithalten oder fliegen sie auf?Maysofie und Mia suchen währenddessen nach einem Fitnessraum. Natürlich hat der größte Campingplatz Europas ein solches Angebot. Maysofie staunt über die Auswahl der Geräte und Hanteln. Ihre Vorliebe für Sport hat einen persönlichen Grund, denn sie hatte als Kind und Teenager zu viel Gewicht.Für Lex und Annika steht der erste Urlaub als Ehepaar an. Letztes Jahr haben die beiden romantisch auf dem Marina di Venezia geheiratet. Dieses Jahr kehren sie zurück - mit ihren Schwiegermüttern im Gepäck. Ob das eine gute Idee ist? Die Anfahrt scheint harmonisch zu verlaufen. Der Rest bleibt abzuwarten ...Die Sendung wird von STORYHOUSE produziert. Ausstrahlung am 16. Juni 2025, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Über "Bella Italia - Camping auf Deutsch":Der Campingplatz Marina di Venezia ist als größter Campingplatz Europas ein ganz besonderer Mikrokosmos. Mehr als 12.000 Camper kommen jedes Jahr hierher, die meisten von ihnen sind deutsche Gäste. Mit einem riesigen Wasserpark, Restaurants und Supermärkten bietet der Platz viel Abwechslung und einen Blick auf die Lagunenstadt Venedig. Die Doku-Soap "Bella Italia - Camping auf Deutsch" begleitet die Urlauber in der schönsten Zeit des Jahres und zeigt die facettenreichen Erlebnisse der Gäste - von großen Freuden und glücklichen Momenten bis hin zu den kleinen und großen Dramen, die sich im Urlaub abspielen können.