Die BASF-Aktie kommt nicht in die Gänge. Die Aktie ergeht sich seit geraumer Zeit in einer ausgeprägten Korrektur. Das Unvermögen, Akzente auf der Oberseite zu setzen und Aufwärtsmomentum zu kreieren, bringt die Aktie in eine immer bedrohlichere Lage. Eine Aufwärtsreaktion muss her, um die Situation aus charttechnischer Sicht zu entspannen.BASF - Lage immer bedrohlicher. Die nächsten Kursziele Bereits die letzte Kommentierung zur BASF-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...