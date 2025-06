Köln (ots) -RTL+ feiert beim 42. FILMFEST MÜNCHEN gleich dreifach Premiere und macht klar: Wer über deutsche Fiction spricht, kommt an Deutschlands erfolgreichster Streaming-Plattform nicht vorbei. Die Serie "Euphorie" ist die deutsche Adaption des weltweiten Erfolgs EUPHORIA. Roh, radikal und relevant. Ein schonungsloser Blick in die Seele einer scheinbar verlorenen jungen Generation. "Die Nibelungen - Kampf der Königreiche" erzählt die größte Sage aller Zeiten, die tief in der deutschen und europäischen Kultur verwurzelt ist. Spektakulär neu interpretiert. Mythos trifft Fantasy trifft Streaming. Und die Kultfigur kehrt zurück: Im Wettbewerb CineKindl zeigt RTL+ drei neue Folgen der zweiten Staffel von "Neue Geschichten vom Pumuckl" - mit Herz, Witz und Magie für eine neue Generation. Und das Beste: Alle drei Highlight-Produktionen sind noch 2025 exklusiv auf RTL+ zu sehen."Wir feiern drei Serien, die Maßstäbe setzen. Beim Filmfest München mit gleich drei Serienproduktionen von RTL+ im Programm und Wettbewerb eingeladen zu sein, ist eine besondere Ehre und macht viel Vorfreude auf einen spektakulären Serienherbst auf RTL+", sagt Hauke Bartel, Head of Fiction RTL Deutschland.Wettbewerb CineKindl"Neue Geschichten vom Pumuckl (2)"Premiere: 29.06. um 14 Uhr, Deutsches Theater; 2. Screening: 01.07., 09:00 Uhr, HFF AudimaxHurra, hurra, der freche Kobold ist wieder da!Schon seit einiger Zeit lebt und arbeitet Florian Eder in der uns wohlbekannten Münchner Werkstatt - natürlich zusammen mit dem Pumuckl! Flori hat sich nicht nur an den Schabernack des kleinen Kobolds gewöhnt, sondern ihn auch richtig liebgewonnen. Und Pumuckl? Der hat einiges zu tun: Dinge verstecken, Gedichte dichten und Leute ärgern. Nach der erfolgreichen ersten Staffel gehen die Abenteuer von Pumuckl und Florian Eder jetzt bei RTL und RTL+ in die Fortsetzung! Es werden die Folgen 1, 4 & 10 gezeigt. Produziert wird die Kultserie von der Münchner Filmproduktionsfirma NEUESUPER.MehrFILMFEST MÜNCHEN"Euphorie"Premiere: 02.07. um 17:00 Uhr, Astor Film Lounge; 2. Screening: 03.07., 11:30 Uhr, HFF AudimaxDie deutsche Adaption der international erfolgreichen Serie EUPHORIA wirft einen mutigen und expliziten Blick auf die Sorgen und Ängste der Gen Z.Mila ist abgefuckt von der Welt. Die 16-Jährige kehrt nach einem Psychiatrieaufenthalt an die Schule zurück, wo ein Sex-Video von ihr geleakt wurde. Sie gerät in eine Dreiecksbeziehung zwischen Ali, einer Freundin aus der Klinik, und Jannis, einem Jungschauspieler mit Drogenproblemen. Die Zeitsprung Pictures GmbH produziert "Euphorie" im Auftrag von RTL Deutschland. "Euphorie" basiert auf dem Originalformat "Euphoria" des israelischen Kabelsenders HOT, kreiert von Ron Leshem und Daphna Levin und wurde im Original produziert von Tedy Productions Ltd. für HOT. Der Vertrieb erfolgt über ADD Content Ltd.Mehr"Die Nibelungen - Kampf der Königreiche"Premiere: 27.06. um 18:30 Uhr, HFF AudimaxDie Neuinterpretation des Nibelungenlieds als bildgewaltiges Fantasy-EposDer Burgunder Waffenmeister Hagen von Tronje hält mit Pflichtbewusstsein und eiserner Härte das von Krisen geschüttelte Königreich zusammen. Dabei unterdrückt er die heimliche Liebe zur Königstochter Kriemhild und verdrängt seine eigene dunkle Vergangenheit. Als der sagenumwobene Drachentöter Siegfried von Xanten in Worms auftaucht und mit seiner Unberechenbarkeit die alten Strukturen gefährdet, wird Hagen zunehmend zur tragischen Figur. Der junge und durch den plötzlichen Tod seines Vaters noch unerfahrene König Gunter sieht in Siegfried eine Chance, das Reich zu retten. Er bittet ihn außerdem um Hilfe, die Walküre Brunhild zu freien. Als sich Kriemhild ausgerechnet in Hagens Widersacher Siegfried verliebt, muss sich der Waffenmeister zwischen Liebe und Königstreue entscheiden. "Die Nibelungen - Kampf der Königreiche" ist eine Produktion der Constantin Film für RTL Deutschland.MehrHintergrund:Beim FILMFEST MÜNCHEN, das in diesem Jahr vom 27. Juni bis 6. Juli 2025 stattfindet, gibt es zusätzlich zu herausragenden nationalen wie internationalen TV- und Streaming-Movies außerdem Film-Highlights vom jüngsten deutschen Kino über internationale Neuentdeckungen bis zum etablierten Weltkino auf der großen Leinwand zu erleben. Im gleichen Rahmen findet auch der Wettbewerb CineKindl statt, der jedes Jahr die neuesten und außergewöhnlichsten Kinder- und Jugendfilme aus Deutschland und aller Welt zeigt.Aktuelle Informationen: www.filmfest-muenchen.de 