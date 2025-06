Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf ISIN Name Ab dem Anmerkungen

DE0005479307 Varengold Bank AG 18.06.2025 DE000A40ZUV2 Varengold Bank AG 19.06.2025 Tausch 1:1

ES0105046009 Aena SME S.A. 18.06.2025 ES0105046017 Aena SME S.A. 19.06.2025 Tausch 1:10

CA27785T2092 Digital Asset Technologies Inc. 18.06.2025 CA25401P1062 Digital Asset Technologies Inc. 19.06.2025 Tausch 1:1





