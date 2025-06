DJ Sanofi und Regeneron erhalten weitere US-Zulassung für Dupixent

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Sanofi und ihr Partner Regeneron Pharmaceuticals können ihren Entzündungshemmer Dupixent in den USA in einer weiteren Indikation auf den Markt bringen. Wie die Unternehmen mitteilten, hat die US-Gesundheitsbehörde FDA das Mittel für die Behandlung des bullösen Pemphigoid zugelassen, einer seltenen blasenbildenden Hautkrankheit. Es ist die achte Indikation für das Blockbuster-Medikament in den USA.

Sanofi aus Frankreich und Regeneron aus den USA haben Dupixent zusammen entwickelt. Im vergangenen Jahr erzielte das Medikament einen Umsatz von 13 Milliarden Euro.

June 20, 2025 01:59 ET (05:59 GMT)

