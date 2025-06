Die Risikokapital-Tochter des niederländischen Energiekonzerns Eneco führte die Investitionsrunde an. Der Berliner Ökostromanbieter will das Geld in den Smart-Meter-Rollout, die Automatisierung seiner Technologieplattform und den Ausbau KI-gestützter Prozesse stecken. Ostrom hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde abgeschlossen und mehr als 20 Millionen Euro bei Investoren eingesammelt. Die Gesamtfinanzierung des Berliner Anbieters für Ökostrom steige damit auf über 40 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Eneco Ventures, die Risikokapital-Tochtergesellschaft des niederländischen ...

