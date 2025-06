Die Dekarbonisierung der Stahl-Industrie ist wichtig, um die teils ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Während Thyssenkrupp seine Pläne bestätigt, in Duisburg eine große Anlage zur klimaschonenderen Stahlherstellung mit Fördergeldern zu errichten, legt der Wettbewerber ArcelorMittal zwei Projekte in Deutschland auf Eis.Der Konzern will seine Pläne zur Dekarbonisierung der Flachstahlwerke in Bremen und Eisenhüttenstadt nicht weiterverfolgen. Das Unternehmen erklärte, dass es die Investitionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...