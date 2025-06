DJ Thyssenkrupp-CEO bekommt Verlängerung - TKMS-Börsenplan gebilligt

DOW JONES--Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez kann seine Umbaupläne beim Ruhrkonzern aus Essen weiter verfolgen. Der Aufsichtsrat des MDAX-Konzerns verlängerte auf seiner Sitzung am Freitag den Vertrag des 60-jährigen Managers, der bei den Arbeitnehmern durchaus umstritten ist, vorzeitig um fünf Jahre bis Ende Mai 2031, wie das Unternehmen im Anschluss mitteilte. Lopez war im Juni 2023 mit einem Dreijahresvertrag als Vorstandschef bei Thyssenkrupp eingestiegen.

Grünes Licht gaben die Aufseher auch für die Börsenpläne der Marinesparte TKMS. Das Unternehmen mit Werften in Kiel und Wismar soll noch in diesem Jahr an die Börse gebracht werden. Kurz vor der Erstnotiz sollen die Aktionäre 49 Prozent der Anteile in ihre Depots gebucht bekommen, der Mutterkonzern behält mit 51 Prozent die Mehrheit. Eine außerordentliche Hauptversammlung am 8. August muss den Plan noch abschließend billigen.

Thyssenkrupp-Chef Lopez will den Konzern zu einer Industrieholding umbauen. Neben dem Stahltochter und der Marinesparte sollen in den nächsten Jahren auch die Geschäftsfelder Automotive, Werkstoffhandel und grüne Technologien eigenständig aufgestellt werden.

June 20, 2025

